WSJ: власти США не могут защитить 50 тыс. военных на Ближнем Востоке

Американские власти столкнулись с трудностями в обеспечении безопасности 50 тыс. военнослужащих, расположенных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, отмечая наличие у Ирана внушительного арсенала баллистических ракет и беспилотников.

Согласно материалу издания, недавно три иранские ракеты сумели преодолеть американские системы противовоздушной обороны и нанести удар по базе «Муваффак Салти» в Иордании. В результате попадания в жилой блок погибли двое военнослужащих США. Помимо этого, на базе были атакованы панельные бараки, где обнаружено еще одно неопознанное тело.

The Wall Street Journal подчеркивает, что данные инциденты отражают сложность защиты всего американского контингента в регионе от ракетных и беспилотных ударов со стороны Ирана, который располагает значительными средствами ведения войны. Ранее исламистские силы нанесли удар по ракетным комплексам HIMARS на американской базе в Кувейте, а также атаковали объекты в Саудовской Аравии и Иордании.