В Приангарье задержали группу нелегальных банкиров за обналичивание 1 млрд рублей

В Иркутской области сотрудники полиции и Росгвардии задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, группа причастна к обналичиванию более 1 млрд руб., около 190 млн руб. из которых составил их незаконный доход, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые, в числе которых заместитель управляющего одного из банков, организовали поступление средств на счета 35 подконтрольных фиктивных компаний. В дальнейшем под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию средств и возвращали их клиентам за вычетом своей комиссии в размере минимум 14%. Кроме того, без разрешительных документов группа занималась кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.

При обысках в квартирах и офисах подозреваемых изъяты деньги в российской и иностранной валюте, девять автомобилей, документы, электронные носители информации. По факту деятельности группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фигуранты дела взяты под подписку о невыезде. Сотрудники полиции ведут розыск остальных соучастников группировки.

Влад Никифоров, Иркутск