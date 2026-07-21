Три человека пострадали при атаках ВСУ в двух районах Брянской области

В Брянской области в результате атак ВСУ пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. За последние сутки силы противовоздушной обороны региона уничтожили 18 БПЛА.

В Климовском районе ранены два местных жителя. Их госпитализировали, и врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

В районе продолжаются интенсивные обстрелы свиноводческого комплекса АПХ «Мираторг», в результате которых повреждены несколько производственных корпусов, а также уничтожены два большегрузных автомобиля. Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы, погибших и раненых среди них нет.

Кроме того, в Суземском районе утром дважды атакован тягач агрохолдинга. Водитель машины получил ранения и доставлен в больницу, грузовик получил серьезные повреждения.