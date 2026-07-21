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Три человека пострадали при атаках ВСУ в двух районах Брянской области

В Брянской области в результате атак ВСУ пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. За последние сутки силы противовоздушной обороны региона уничтожили 18 БПЛА.

В Климовском районе ранены два местных жителя. Их госпитализировали, и врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

В районе продолжаются интенсивные обстрелы свиноводческого комплекса АПХ «Мираторг», в результате которых повреждены несколько производственных корпусов, а также уничтожены два большегрузных автомобиля. Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы, погибших и раненых среди них нет.

Кроме того, в Суземском районе утром дважды атакован тягач агрохолдинга. Водитель машины получил ранения и доставлен в больницу, грузовик получил серьезные повреждения.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российско-украинского конфликта. По состоянию на октябрь 2025 года, по данным губернатора Александра Богомаза, по территории региона было нанесено почти 20 тысяч ударов, включая обстрелы и атаки беспилотниками. Эти инциденты приводили к разрушениям гражданской инфраструктуры, повреждению объектов энергетики и сельскохозяйственных предприятий, а также к потерям среди мирного населения.

Атаки ВСУ на Брянскую область часто связаны с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных систем залпового огня, а также дальнобойных ракет западного производства, таких как ATACMS и Storm Shadow. В ответ на это средства противовоздушной обороны (ПВО) активно работают в регионе, перехватывая и уничтожая беспилотники. Нередко над Брянской областью сбивается значительное количество БПЛА за одну ночь или сутки.

В связи с постоянными атаками в Брянской области был введен и неоднократно продлевался повышенный уровень террористической опасности, а также режим чрезвычайной ситуации в отдельных районах. Правительство России, по поручению президента Владимира Путина, разрабатывает программу комплексного восстановления пострадавших приграничных регионов, включая Брянскую область, что указывает на масштаб проблемы и необходимость системного подхода к ее решению.

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