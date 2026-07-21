Пенсионер в Заречном погиб после падения на него дерева
В Свердловской области организована проверка сообщений о гибели 74-летнего пенсионера в Заречном после падения на него дерева, сообщили в управлении регионального СКР.
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ
Инцидент произошел 20 июля на одном из садовых участков. Его причиной стали неблагоприятные погодные условия: сильный дождь и порывы ветра. Пострадавший скончался до прибытия бригады скорой помощи.
На месте события проведен осмотр, опрашиваются очевидцы, выполняются другие мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет дана правовая оценка.