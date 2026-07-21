Пенсионер в Заречном погиб после падения на него дерева

В Свердловской области организована проверка сообщений о гибели 74-летнего пенсионера в Заречном после падения на него дерева, сообщили в управлении регионального СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Инцидент произошел 20 июля на одном из садовых участков. Его причиной стали неблагоприятные погодные условия: сильный дождь и порывы ветра. Пострадавший скончался до прибытия бригады скорой помощи.

На месте события проведен осмотр, опрашиваются очевидцы, выполняются другие мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет дана правовая оценка.

Ирина Пичурина