На круизном судне National Geographic произошла третья с мая вспышка норовируса

На борту круизно-экспедиционного судна National Geographic Sea Bird на Аляске произошла вспышка норовируса — желудочно-кишечной инфекции. Это следует из отчета программы санитарной обработки судов (VSP).

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Фото: National Geographic Лайнер National Geographic Sea Bird

Фото: National Geographic

Согласно отчету, вспышку заболевания на рейсе из Ситки в Джуно зафиксировали 12 июля, спустя два дня после выхода из порта. О плохом самочувствии сообщили 18 человек. Люди пожаловались на рвоту и боль в животе. Экипаж изолировал заболевших и усилил уборку и дезинфекцию на борту, отмечается в отчете. Источник инфекции не установлен.

Эта вспышка норовируса стала третьей на National Geographic Sea Bird с мая, следует из таблицы VSP. Предыдущие случаи фиксировали в последних числах мая и июня.

Согласно информации на сайте National Geographic, туристам предлагают круизы на брендированном судне вдоль побережья Северной Америки, до Аляски и Британской Колумбии на севере и Калифорнии на юге, а также по Коста-Рике и Панаме. Судно спроектировано для прохождения в узких заливах с богатой фауной, недоступных более крупным судам. На судне 31 каюта, возможно размещение до 62 пассажиров.