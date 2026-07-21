На круизном судне National Geographic произошла третья с мая вспышка норовируса
На борту круизно-экспедиционного судна National Geographic Sea Bird на Аляске произошла вспышка норовируса — желудочно-кишечной инфекции. Это следует из отчета программы санитарной обработки судов (VSP).
Лайнер National Geographic Sea Bird
Фото: National Geographic
Согласно отчету, вспышку заболевания на рейсе из Ситки в Джуно зафиксировали 12 июля, спустя два дня после выхода из порта. О плохом самочувствии сообщили 18 человек. Люди пожаловались на рвоту и боль в животе. Экипаж изолировал заболевших и усилил уборку и дезинфекцию на борту, отмечается в отчете. Источник инфекции не установлен.
Эта вспышка норовируса стала третьей на National Geographic Sea Bird с мая, следует из таблицы VSP. Предыдущие случаи фиксировали в последних числах мая и июня.
Согласно информации на сайте National Geographic, туристам предлагают круизы на брендированном судне вдоль побережья Северной Америки, до Аляски и Британской Колумбии на севере и Калифорнии на юге, а также по Коста-Рике и Панаме. Судно спроектировано для прохождения в узких заливах с богатой фауной, недоступных более крупным судам. На судне 31 каюта, возможно размещение до 62 пассажиров.
Вспышки норовируса на круизных лайнерах не являются единичным явлением. Так, в первой половине 2023 года на судах американских пассажирских перевозчиков произошло 13 вспышек норовируса, что стало самым большим числом с 2012 года. До пандемии коронавируса в среднем фиксировалось 11 вспышек в год. Отмечается, что норовирус очень быстро распространяется в замкнутом пространстве и при большом скоплении людей.
Помимо норовируса, на круизных лайнерах фиксируются вспышки и других инфекций. Например, в мае 2026 года на круизном лайнере MV Hondius (голландский лайнер) произошла вспышка хантавируса, в результате которой умерли три человека. Этот инцидент вызвал серьезные опасения и привел к эвакуации пассажиров и усиленным мерам санитарного контроля. Также на лайнере Ruby Princess, помимо норовируса, в 2020 году была зафиксирована массовая вспышка коронавирусной инфекции.