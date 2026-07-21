Экс-депутат челябинского заксобрания стал директором ТРК «Урал»

Бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области Игорь Свеженцев стал директором ООО «Универсальный магазин „Школьник“», владеющего площадями в торгово-развлекательном комплексе «Урал». Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс». Ранее «Школьник», некогда принадлежавший экс-губернатору Михаилу Юревичу, а после — государству, был продан на торгах за 397,4 млн руб.

Новым владельцем компании стала организация «Профнедвижимость», которой владеет Людмила Свеженцева. Генеральным директором компании также является ее отец Игорь Свеженцев.

В торгах также участвовала еще одна компания, связанная с экс-депутатом,— ООО «Консалтинговая группа „Профиль“». Сейчас ею владеет Максим Косман, однако в 2008 году собственником являлся Игорь Свеженцев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее за 12 млрд руб. пытались продать другие бывшие активы Михаила Юревича — ООО «Родник», «Проспект» и «Новая планета». Удалось реализовать только последнюю компанию за 399,7 млн руб.

Ольга Воробьева