Власти Румынии заявили об атаке в Черном море на шедший на Украину газовоз

В Черном море три человека пострадали при пожаре на борту судна Gas Lisbon, перевозившего сжиженный природный газ. В момент ЧП судно находилось в полутора-двух десятках морских миль от побережья Румынии. Об этом сообщает издание Agerpres со ссылкой на данные Румынской морской администрации. Власти страны заявили, что судно подверглось атаке.

Прошлой ночью около 00:05 по местному времени судно под флагом Либерии, на борту которого было около 3,8 тыс. тонн СПГ, послало сигнал бедствия. Морской спасательный центр города Констанца организовал эвакуацию экипажа. Всех 17 моряков спасли.

Президент Румынии Никушор Дан заявил в X, что судно «было атаковано за пределами территориальных вод Румынии». По его словам, газовоз Gas Lisbon под флагом Либерии шел из египетской Александрии в Ренийский порт на Украине. По словам господина Дана, для эвакуации экипажа румынская сторона направляла два судна, еще одно позднее обследовало район — «чтобы удостовериться, что газовоз не представляет дополнительной опасности для безопасности судоходства».

Румынские власти намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также ответственных за нападение на судно, подчеркнул президент. Он отметил, что произошедшее, «скорее всего», связано с российско-украинским конфликтом.