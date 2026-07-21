Суд отказал в банкротстве белгородского «Автодора» после погашения долга

Арбитражный суд Белгородской области отказал в принятии заявления межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области о признании белгородского АО «Автодор» банкротом. Налоговики требовали взыскать 29,6 млн руб., однако компания погасила основной долг до вынесения определения. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Автодор» зарегистрировано в Губкине Белгородской области в сентябре 2024 года. Основной вид деятельности —строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 314,9 млн руб. Директор — Михаил Куц. Единственным учредителем является администрация Губкинского городского округа. По итогам 2025 года общество отработало с выручкой 689 млн и чистой прибылью 567 тыс. руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, с начала 2026 года компания выступала ответчиком по трем делам. Совокупная сумма исковых требований к ней превысила 10,3 млн руб. В феврале суд удовлетворил иск белгородского ООО «Союз шинников» на 633,7 тыс. руб. задолженности по двум договорам поставки. Второй иск на 7,1 млн руб. подало местное же ООО «Профстрой» — однако в июне производство по делу прекратили в связи с утверждением мирового соглашения, в котором ответчик признал основной долг в размере почти 2 млн руб. Третий иск, поданный белгородским ООО «СБК-Групп», оценен в 2,5 млн руб. Суть спора не раскрывается, судебное заседание по нему назначено на 4 августа.

В сентябре 2024 года МУП «Автодор» было реорганизовано в АО с тем же названием. Согласно картотеке арбитражных дел, в 2020 году Арбитражный суд Белгородской области по жалобам самого предприятия, администрации Губкинского округа и МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) признал законным решение регионального УФАС о наличии антиконкурентного сговора между ними при ремонте городских дорог. Впоследствии эту позицию поддержал 19-й арбитражный апелляционный суд. В антимонопольном ведомстве утверждали, что администрация Губкина, «Автодор» и УКС в обход обязательных торгов приступили к дорожным работам и получили финансирование из муниципального бюджета. Общая сумма ущерба от сговора оценивалась в 97,8 млн руб. Постановление апелляционной инстанции не обжаловалось в кассации.

Кабира Гасанова