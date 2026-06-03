ФНС пытается обанкротить белгородский «Автодор»

Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области о признании банкротом местного АО «Автодор». Компания принадлежит администрации Губкинского округа. Размер требований составляет 29,6 млн руб. Заявление пока не принято к производству. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Автодор» зарегистрировано в Губкине Белгородской области в 2024 году для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 314,9 млн руб. Директор — Михаил Куц. Единственным акционером является администрация Губкинского городского округа. В 2025 году выручка общества составила 689 млн, чистая прибыль — 567 тыс. руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, с начала 2026 года «Автодор» выступает ответчиком по двум делам с общей суммой исковых требований 9,7 млн руб. По первому заявлению белгородского ООО «Профстрой» с ответчика хотят взыскать 7,1 млн руб. задолженности. Второй иск подала местная же компания ООО «СБК-Групп» на сумму 2,5 млн руб. — суть спора не раскрывается. Оба заявления приняты к производству, заседания назначены на 16 и 23 июня.

В сентябре 2024 года МУП «Автодор» было преобразовано в АО «Автодор». В картотеке арбитражных дел отмечается, что в 2020 году Арбитражный суд Белгородской области, рассмотрев жалобы самого предприятия, администрации Губкинского округа и МКУ «Управление капитального строительства» (УКС), признал законным решение регионального УФАС о наличии между ними антиконкурентного сговора при ремонте городских дорог. Доводы ведомства впоследствии подтвердил и 19-й арбитражный апелляционный суд. В управлении ФАС сообщали, что администрация Губкина, «Автодор» и УКС смогли в обход обязательных торгов приступить к ремонту дорог в городе и получить финансирование из муниципального бюджета. Общая сумма ущерба от сговора составила 97,8 млн руб. Постановление апелляции в кассации не обжаловалось.

Кабира Гасанова