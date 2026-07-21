Посольство России дало советы туристам по профилактике лихорадки денге на Шри-Ланке
Посольство РФ: туристам не угрожает вспышка денге в Шри-Ланке при соблюдении мер
Вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке не угрожает туристам из России при условии соблюдения необходимых мер безопасности. Об этом заявили в посольстве России в Коломбо, передает ТАСС.
В посольстве рекомендовали снизить риски укусов комаров, в том числе устанавливать защитные сетки на окна и двери, отдавать предпочтение закрытой одежде и обрабатывать кожу репеллентом.
По данным Минздрава Шри-Ланки, число заболевших лихорадкой денге на острове с января достигло 76 тыс. Умерли 53 человека, передает Reuters. Распространение заболевания связывают со скоплениями мусора и затоплением территорий после циклона. пришедшего на остров в ноябре 2025 года и спровоцировавшего активное размножение насекомых.
Лихорадка денге — это вирусная инфекция, передаваемая при укусе инфицированной самки комара. Она преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Как правило, 80% случаев протекает легко или бессимптомно. Однако тяжелая форма может приводить к развитию смертельных осложнений.
Вспышки лихорадки денге регулярно происходят в тропических и субтропических странах. Так, в Индии в 2021 году от неизвестной вирусной лихорадки, схожей с денге, умерли 68 человек, 40 из которых — дети. Причиной распространения заболевания назывались заболачивание и отсутствие санитарии. В 2025 году на Филиппинах, в городской черте Манилы, зафиксирован рост заболеваемости на 40% по сравнению с предыдущим годом, что заставило власти платить жителям за убитых комаров.
Завозные случаи лихорадки денге ежегодно фиксируются в России, преимущественно из Таиланда, Индии, Бангладеш, Гонконга, Индонезии и Мальдивских островов. В 2023 году в Красноярском крае было зарегистрировано пять таких случаев, в том числе у одного годовалого ребенка. Роспотребнадзор отмечает, что распространение лихорадки денге в России невозможно из-за отсутствия комаров-переносчиков, но призывает туристов соблюдать меры профилактики после возвращения из эндемичных регионов, такие как использование репеллентов и ношение закрытой одежды. При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.