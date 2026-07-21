Посольство России дало советы туристам по профилактике лихорадки денге на Шри-Ланке

Вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке не угрожает туристам из России при условии соблюдения необходимых мер безопасности. Об этом заявили в посольстве России в Коломбо, передает ТАСС.

В посольстве рекомендовали снизить риски укусов комаров, в том числе устанавливать защитные сетки на окна и двери, отдавать предпочтение закрытой одежде и обрабатывать кожу репеллентом.

По данным Минздрава Шри-Ланки, число заболевших лихорадкой денге на острове с января достигло 76 тыс. Умерли 53 человека, передает Reuters. Распространение заболевания связывают со скоплениями мусора и затоплением территорий после циклона. пришедшего на остров в ноябре 2025 года и спровоцировавшего активное размножение насекомых.

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, передаваемая при укусе инфицированной самки комара. Она преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Как правило, 80% случаев протекает легко или бессимптомно. Однако тяжелая форма может приводить к развитию смертельных осложнений.