В Тюмени ликвидирован агент, готовивший теракт по заданию Украины

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Тюмени, который готовил по заданию спецслужб Украины теракт на уральском предприятии, передает Следком. Агент ликвидирован.

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Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По версии следствия, подозреваемый, уроженец Украинской ССР, установил контакт с представителем украинских спецслужб в Telegram. Теракт планировалось осуществить на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе (УрФО). Тюменец во время разведки изучил систему охраны и график движения на участке железной дороги и выявил уязвимые места для размещения самодельного взрывного устройства. По указанию куратора он купил необходимые компоненты и собрал устройство. Ночью 19 июля фигурант спрятал устройство в тайник на первом этаже заброшенного здания в Тюмени.

Его деятельность выявили сотрудники ФСБ. При задержании он оказал сотрудникам вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Сейчас следствие проводит обыски у него дома. Были изъяты огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз.

Ирина Пичурина