ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Урале
Сотрудники ФСБ России ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта на Урале. При задержании мужчина начал стрелять по сотрудникам, его ликвидировали ответным огнем, заявили в Центре общественных связей ведомства.
Согласно релизу ФСБ, 60-летнего уроженца УССР обнаружили в Тюмени. По данным следствия, он готовил теракт «в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа».
Злоумышленник купил комплектующие и собрал взрывное устройство, затем решил спрятать его в тайнике в заброшенном здании в Тюмени, но был задержан, заявили в ЦОС. В ФСБ заявили, что при задержании на месте были также обнаружены автомат Калашникова и боеприпасы к нему.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о подготовке теракта, незаконном обороте огнестрельного оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур.
В последнее время Федеральная служба безопасности (ФСБ) России регулярно сообщает о предотвращении терактов на территории страны и Ближнего Зарубежья, нередко указывая на причастность украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Так, в сентябре 2024 года ФСБ сообщала о ликвидации агента ГУР, который готовил подрыв автомобиля руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Аналогичные случаи произошли в Запорожской области в январе 2025 года, когда был застрелен украинец, готовивший теракт, и в Кабардино-Балкарской Республике в декабре 2025 года, где был уничтожен диверсант, пытавшийся взорвать газораспределительную систему. В июле 2023 года ФСБ ликвидировала в Тюмени местного жителя, который пытался подорвать газораспределительный узел по заданию украинских «военизированных формирований».
Кроме того, в декабре 2024 года в Свердловской области были задержаны семеро человек, включая несовершеннолетних, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв топ-менеджера предприятия ОПК в Подмосковье. В Калужской области в декабре 2025 года ФСБ предотвратила серию терактов, в том числе подрыв федерального газохранилища, также приписанных украинским спецслужбам. Эти данные указывают на возросшую активность ФСБ в борьбе с предполагаемыми террористическими угрозами, связанными с действиями иностранных спецслужб на территории России.