ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Урале

Сотрудники ФСБ России ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта на Урале. При задержании мужчина начал стрелять по сотрудникам, его ликвидировали ответным огнем, заявили в Центре общественных связей ведомства.

Согласно релизу ФСБ, 60-летнего уроженца УССР обнаружили в Тюмени. По данным следствия, он готовил теракт «в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа».

Злоумышленник купил комплектующие и собрал взрывное устройство, затем решил спрятать его в тайнике в заброшенном здании в Тюмени, но был задержан, заявили в ЦОС. В ФСБ заявили, что при задержании на месте были также обнаружены автомат Калашникова и боеприпасы к нему.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о подготовке теракта, незаконном обороте огнестрельного оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур.