WSJ узнала о дефиците хлопка у НАТО для производства артиллерийских снарядов
Страны НАТО планируют увеличить производство хлопка из-за нехватки нитроцеллюлозы, которая применяется в том числе для производства пороха, используемого в артиллерийских снарядах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечает издание, нитроцеллюлоза, также известная как пироксилин, «несмотря на все цифровые чудеса», до сих пор необходима в производстве взрывчатых веществ.
Пироксилин производится из линтеров — коротких ворсистых волокон, остающихся на семенах хлопчатника. Сейчас в Европе запасы хлопка ограничены, отмечает WSJ. По данным газеты, линтеры в европейские страны поставляют из Китая, однако в НАТО намерены нарастить собственное производство нитроцеллюлозы и изучают возможные альтернативы. WSJ назвало ограниченные запасы хлопка одним «из самых серьезных препятствий» для повышения самообеспеченности альянса.
Проблема дефицита боеприпасов в НАТО проявляется не только в нехватке ключевых компонентов, таких как нитроцеллюлоза. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс столкнулся с дефицитом боеприпасов для поставок Украине, поскольку ВСУ расходуют их значительно быстрее, чем союзники производят. Он также отмечал, что конфликт на Украине превратился в «логистическую битву», требующую наращивания производства.
Европа сталкивается с трудностями в поставке боеприпасов Украине из-за нехватки взрывчатых веществ. Немецкие чиновники отмечают невозможность оборонной промышленности Европы наладить производство на необходимом уровне. Предполагается, что на увеличение объемов выпуска пороха уйдет около трех лет, а некоторые заводы смогут нарастить производство только к 2026 году. Этот дефицит привел к значительному росту цен на взрывчатые вещества и боеприпасы.