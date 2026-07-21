WSJ узнала о дефиците хлопка у НАТО для производства артиллерийских снарядов

Страны НАТО планируют увеличить производство хлопка из-за нехватки нитроцеллюлозы, которая применяется в том числе для производства пороха, используемого в артиллерийских снарядах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, нитроцеллюлоза, также известная как пироксилин, «несмотря на все цифровые чудеса», до сих пор необходима в производстве взрывчатых веществ.

Пироксилин производится из линтеров — коротких ворсистых волокон, остающихся на семенах хлопчатника. Сейчас в Европе запасы хлопка ограничены, отмечает WSJ. По данным газеты, линтеры в европейские страны поставляют из Китая, однако в НАТО намерены нарастить собственное производство нитроцеллюлозы и изучают возможные альтернативы. WSJ назвало ограниченные запасы хлопка одним «из самых серьезных препятствий» для повышения самообеспеченности альянса.