Мошенники начали похищать деньги у студентов под предлогом стажировок
Аферисты под видом HR-департаментов известных компаний предлагают студентам пройти стажировку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Народный фронт.
Студентам предлагают привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам стажировки. Однако в процессе оформления документов у учащегося выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты или прохождения платного онлайн-тестирования. Впоследствии информацию используют для мошеннических операций.
Специалисты посоветовали проверять наличие вакансии или программы стажировок на официальном сайте организации или через ее официальные службы поддержки. Отмечается, что надежные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов.
Схемы мошенничества, рассчитанные на молодежь, включая студентов, постоянно адаптируются злоумышленниками. Например, за последний год получили распространение звонки от имени деканата или студенческой поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисах, для чего просят назвать код авторизации. Также до этого мошенники использовали схемы с предложением получить стипендию от имени Минобрнауки, запрашивая данные для входа на портал «Госуслуги».
Часто мошенники также предлагают легкий заработок, например, через удаленную работу или инвестиции. Под предлогом трудоустройства у соискателей могут запрашивать персональные данные или просить привязать банковский счет к якобы корпоративной сим-карте. В прошлом году МВД России сообщало, что мошенники часто прибегают к психологическому воздействию, из-за чего молодежь паникует и теряет критичность мышления. Отмечается, что такие инциденты могут приводить к значительным финансовым потерям, иногда до миллионов рублей.