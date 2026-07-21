«Трамп демонстрирует решительность»

«Иран получит удары еще большей силы»: президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на гибель американских солдат на базах в Иордании и Ираке. Тем временем йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии по принципу «око за око». На этом фоне в Вашингтоне продолжают обсуждать законопроект Грэма-Блюменталя об усилении антироссийских санкций. Глава Белого дома настаивает на включении в документ мер против Тегерана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает начала большой войны на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Американские войска на Ближнем Востоке понесли новые боевые потери. Дональд Трамп написал, что за каждого убитого солдата армии США Иран заплатит в несколько раз большую цену. При этом президент предупредил, что новые потери также возможны. Удары наносятся практически без перерыва. В регион перебрасываются новые силы.

На фоне этого в повестку дня очень робко вернулась тема переговоров, вернее, пыталась вернуться. Госсекретарь США Марко Рубио, в частности, заявил, что Вашингтон к ним готов, Тегеран вроде как тоже не против, но его риторика при этом не меняется: шантажу не поддадимся, принципами не поступимся и так далее.

Посредники вроде бы все еще работают, однако, похоже, их терпение постепенно заканчивается. Тем временем активизировались йеменские хуситы. Похоже, что возобновляется их давний конфликт с Саудовской Аравией. Здесь прослеживается явное намерение КСИР или иных иранских властей втянуть королевство в затяжную войну и таким образом дестабилизировать весь Ближний Восток. При этом пока нет иранских ударов по Израилю. Из этого можно сделать вывод, что все-таки именно масштабной войны нынешние руководители Исламской Республики не хотят. Их расчет остается прежним: Запад слаб, надолго его не хватит, полетают, постреляют и улетят домой.

При этом не надо быть экспертом, чтобы понимать — альтернативы военным мерам просто нет. Трамп демонстрирует решительность. Надо сказать, что в США все больше начинают понимать: если уж начали, нужно довести до конца. Как бы то ни было, в ближайший месяц-два глава Белого дома будет занят именно этой проблемой. Одновременно он намекает на то, что не намерен спасать мир бесплатно и Америку нужно поддержать в какой-либо форме. Пусть не прямым военным участием, но, возможно, финансами, инвестициями и еще чем-нибудь полезным. Партнеры и союзники думают.

И вот здесь читается логика Трампа в отношении Европы, то, о чем ранее писали в газетах, обсуждали в ходе различных дискуссий. Собственно, и сам американский лидер об этом заявлял: он же пошел ЕС навстречу в вопросе Украины, значит, тот должен поддержать США на Ближнем Востоке. Тем более Старый Свет вроде как обещал это сделать.

В этой связи интересна дальнейшая судьба законопроекта Грэма-Блюменталя об «адских антироссийских санкциях», куда Трамп просит включить Иран и, возможно, его так называемые прокси. И вот так по факту получается, что Россия с Ираном окажутся в одном списке, союзники как-никак. Западный мир, со своей стороны, будет солидарно бороться с общей угрозой. В общем и целом, говорить о разрядке мировой напряженности (это популярный термин советских времен) не приходится. Скорее, тучи все больше сгущаются над миром.

Дмитрий Дризе