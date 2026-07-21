Войска БПЛА отработали опыт СВО на учениях в Подмосковье

На одном из полигонов Московского военного округа прошли учения артиллерийских расчетов и подразделений беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Минобороны России.

В релизе указывается, что во время занятий операторы БПЛА выполняли воздушную разведку, идентифицировали условного противника, затем передали координаты артиллерийским подразделениям.

«Занятия были проведены в рамках программы подготовки с учетом опыта, накопленного в ходе специальной военной операции», — отметили в министерстве.