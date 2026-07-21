Войска БПЛА отработали опыт СВО на учениях в Подмосковье
На одном из полигонов Московского военного округа прошли учения артиллерийских расчетов и подразделений беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Минобороны России.
В релизе указывается, что во время занятий операторы БПЛА выполняли воздушную разведку, идентифицировали условного противника, затем передали координаты артиллерийским подразделениям.
«Занятия были проведены в рамках программы подготовки с учетом опыта, накопленного в ходе специальной военной операции», — отметили в министерстве.
В период проведения специальной военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года, роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) значительно возросла, что привело к их активному применению как в атаках, так и в разведывательных целях. Учитывая этот опыт, с января 2026 года в Нижегородской области начался набор добровольцев в подразделения войск беспилотных летательных систем Вооруженных сил РФ, где военнослужащие проходят двухмесячную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ. Это показывает, что российская армия активно адаптирует свои учебные программы и военную доктрину к реалиям современных боевых действий, интегрируя новые технологии и тактики.
Московская область регулярно подвергается атакам БПЛА. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении и перехвате таких аппаратов над этим регионом. Например, в декабре 2025 года силы ПВО сбили 25 беспилотников, летевших на Москву, а в июне 2026 года было сбито 190 беспилотников на подлете к столице. Эти инциденты подчеркивают актуальность тренировок по противодействию БПЛА и важность совершенствования навыков операторов беспилотных систем для защиты объектов и координации действий артиллерии.