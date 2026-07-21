Продажи российской сельхозтехники выросли на 11% в рублевом выражении
Продажи российской сельхозтехники в первом полугодии выросли на 11,2%, до 85,5 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Экспортные поставки увеличились на 4%, до 10,3 млрд руб. Это первый рост продаж с 2023 года. В январе—марте 2026 года динамика была отрицательной. В штуках продажи все еще «значительно сокращаются», говорят опрошенные “Ъ” участники отрасли.
Больших структурных сдвигов не происходит, считает коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий: «Положительную динамику именно в денежном выражении можно объяснить продажей некоторых дорогих позиций». Гендиректор группы UMG Константин Николаев также отмечает, что рост реализации наблюдается в основном в сегменте зерноуборочных комбайнов — наиболее дорогостоящей техники. По данным «Росспецмаша», продажи в этом сегменте в первом полугодии выросли почти в 1,9 раза, до 1,56 тыс. штук. Партнер SBS Дмитрий Бабанский объясняет это «реализацией точечных мероприятий» по стимулированию спроса на отдельные виды техники.
По мнению председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, положительные результаты в первую очередь связаны с эффектом низкой базы прошлого года. Аналогичную точку зрения высказывают в «Росспецмаше». Также на рынок повлиял отложенный спрос в преддверии уборочных работ, добавляет господин Алтынов. Впрочем, господин Непомнящий отмечает, что плановую замену парка аграрии по-прежнему откладывают: новая техника закупается, если что-то сломалось или стало непригодным для эксплуатации. По его словам, в сельском хозяйстве сохраняется низкая рентабельность в условиях роста себестоимости. «На высокий отложенный спрос мы также не рассчитываем. Закупается только необходимый минимум для полевых работ»,— поясняет топ-менеджер.
Подробнее — в материале «Деньгоуборочные комбайны».
Увеличение продаж российской сельхозтехники в денежном выражении в первом полугодии 2026 года связано с несколькими ключевыми факторами, несмотря на общее сокращение продаж в штуках. Одной из причин является эффект низкой базы предыдущего года, когда рынок пережил значительное падение. Например, продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в 2025 году упали на 21,1%, а зерноуборочных комбайнов — на 30,9%. В первом квартале 2025 года падение рынка составило 32,9% относительно аналогичного периода 2024 года.
Значительное падение спроса в предыдущие годы было обусловлено высокой ключевой ставкой Центрального банка, снижением рентабельности аграрного бизнеса, недостаточным финансированием мер господдержки и ростом себестоимости производства техники и сельхозпродукции. В 2024 году рентабельность растениеводства упала до минимума с 2019 года (20–25%). Из-за этого аграрии откладывали плановое обновление парка техники, что привело к формированию отложенного спроса — техника закупалась только в случае поломки или непригодности к эксплуатации. По данным «Росспецмаша», в 2024 году коэффициент обновления тракторов в России был около 4%, а в 2025 году предварительно оценивался в 3,5% при нормальном уровне в 10%.
Важным фактором, повлиявшим на восстановление продаж, стала государственная поддержка и появление более привлекательных лизинговых программ. В «Росагролизинге» отмечали значительный рост спроса после снижения стоимости финансирования и предложения техники в лизинг по льготной ставке. Однако, несмотря на текущий рост, эксперты не ожидают возвращения к докризисным показателям рынка в ближайшем будущем. Прогнозируется, что даже в 2026 году продажи останутся на уровне 2025 года, а значительный рост возможен только в 2027 году.