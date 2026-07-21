Продажи российской сельхозтехники выросли на 11% в рублевом выражении

Продажи российской сельхозтехники в первом полугодии выросли на 11,2%, до 85,5 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Экспортные поставки увеличились на 4%, до 10,3 млрд руб. Это первый рост продаж с 2023 года. В январе—марте 2026 года динамика была отрицательной. В штуках продажи все еще «значительно сокращаются», говорят опрошенные “Ъ” участники отрасли.

Больших структурных сдвигов не происходит, считает коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий: «Положительную динамику именно в денежном выражении можно объяснить продажей некоторых дорогих позиций». Гендиректор группы UMG Константин Николаев также отмечает, что рост реализации наблюдается в основном в сегменте зерноуборочных комбайнов — наиболее дорогостоящей техники. По данным «Росспецмаша», продажи в этом сегменте в первом полугодии выросли почти в 1,9 раза, до 1,56 тыс. штук. Партнер SBS Дмитрий Бабанский объясняет это «реализацией точечных мероприятий» по стимулированию спроса на отдельные виды техники.

По мнению председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, положительные результаты в первую очередь связаны с эффектом низкой базы прошлого года. Аналогичную точку зрения высказывают в «Росспецмаше». Также на рынок повлиял отложенный спрос в преддверии уборочных работ, добавляет господин Алтынов. Впрочем, господин Непомнящий отмечает, что плановую замену парка аграрии по-прежнему откладывают: новая техника закупается, если что-то сломалось или стало непригодным для эксплуатации. По его словам, в сельском хозяйстве сохраняется низкая рентабельность в условиях роста себестоимости. «На высокий отложенный спрос мы также не рассчитываем. Закупается только необходимый минимум для полевых работ»,— поясняет топ-менеджер.

Подробнее — в материале «Деньгоуборочные комбайны».