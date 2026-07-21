На Тайване впервые замедлят мобильный интернет на время учений

Власти Тайваня объявили, что на острове впервые будет намеренно снижена скорость мобильного интернета. Это произойдет в августе во время ежегодных учений по гражданской обороне, сообщает во вторник Reuters.

В плане учений указано, что каждое отключение мобильного интернета будет продолжаться не более 30 минут. Ограничения затронут 14 городов, в которых проживают около 70% населения острова.

Представитель островной службы безопасности на брифинге обосновал решение необходимостью проверить, как граждане будут общаться в случае отсутствия доступа к интернету в чрезвычайных ситуациях, начиная от стихийных бедствий и заканчивая предполагаемым китайским вторжением. Источник агентства указал на недавний всплеск активности береговой охраны Китая у тихоокеанского побережья Тайваня, а также привел примеры подобных учений в Японии и Сингапуре.

Устойчивость коммуникаций стала растущей стратегической проблемой для Тайваня после того, как неоднократные обрывы подводных кабелей в последние годы выявили его уязвимость к сбоям. По словам официальных лиц, сбои могут быть вызваны стихийными бедствиями, саботажем или диверсиями Китая, пишет Reuters.

Эрнест Филипповский