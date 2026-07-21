На Тайване впервые замедлят мобильный интернет на время учений
Власти Тайваня объявили, что на острове впервые будет намеренно снижена скорость мобильного интернета. Это произойдет в августе во время ежегодных учений по гражданской обороне, сообщает во вторник Reuters.
В плане учений указано, что каждое отключение мобильного интернета будет продолжаться не более 30 минут. Ограничения затронут 14 городов, в которых проживают около 70% населения острова.
Представитель островной службы безопасности на брифинге обосновал решение необходимостью проверить, как граждане будут общаться в случае отсутствия доступа к интернету в чрезвычайных ситуациях, начиная от стихийных бедствий и заканчивая предполагаемым китайским вторжением. Источник агентства указал на недавний всплеск активности береговой охраны Китая у тихоокеанского побережья Тайваня, а также привел примеры подобных учений в Японии и Сингапуре.
Устойчивость коммуникаций стала растущей стратегической проблемой для Тайваня после того, как неоднократные обрывы подводных кабелей в последние годы выявили его уязвимость к сбоям. По словам официальных лиц, сбои могут быть вызваны стихийными бедствиями, саботажем или диверсиями Китая, пишет Reuters.
Власти Тайваня уже давно озабочены уязвимостью своей критической инфраструктуры, включая телекоммуникации и энергетику, в случае конфликта с материковым Китаем. Это особенно актуально на фоне учащающихся военных учений Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе, которые Пекин называет ответом на "сепаратистские действия" и "предостережением внешним силам". Тайбэй активно готовит свои вооруженные силы к возможному вторжению, проводя ежегодные масштабные учения, направленные на повышение обороноспособности и отработку различных сценариев, включая оборону аэропортов и поддержание работы командных пунктов в условиях атаки.
Устойчивость связи является ключевым аспектом, учитывая, что Тайвань находится в сфере геополитических интересов Китая и США. При этом китайское руководство не исключает применения военной силы для "воссоединения" с островом, а американская сторона поставляет Тайваню вооружение и оказывает помощь в обороне. Ранее на Тайване уже наблюдались аварийные отключения подводных интернет-кабелей к островам, расположенным у побережья Китая, что показало необходимость поиска альтернативных решений, таких как создание аналога Starlink для обеспечения "социальной устойчивости" в случае крупномасштабной катастрофы.
Подобные замедления мобильного интернета в качестве мер безопасности не являются уникальными для Тайваня. В России, например, в нескольких регионах, включая Татарстан и Ярославскую область, власти временно снижали скорость мобильного интернета при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Целью таких мер является обеспечение безопасности жителей и критической инфраструктуры.