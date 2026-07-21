Власти Канады отреагировали на новые пошлины со стороны США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна готова активно взаимодействовать с США «для урегулирования нерешенных вопросов в интересах всех наших граждан». Так он отреагировал на решение Вашингтона ввести дополнительные пошлины в размере 50% на канадские товары.
Само решение о пошлинах Марк Карни назвал «последним из серии односторонних торговых действий США», нарушающими соглашения о свободной торговле между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой (CUSMA). Он напомнил, что Канада лишь ответила аналогичными мерами. Господин Карни подчеркнул, что власти страны представили подробные и всеобъемлющие предложения «по урегулированию этого спора и модернизации CUSMA» и готовы в ближайшие недели активизировать обсуждения. Премьер-министр также напомнил, что торговый спор между США и Канадой «привел к увеличению расходов для семей, особенно в США».
Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении дополнительных пошлин на товары из Канады. Новые ограничения коснутся импорта на сумму $20 млрд и вступят в силу через 30 дней. Трамп сослался на Закон о тарифах 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной до 50% без одобрения Конгресса, если фиксируется дискриминация американских товаров.
В период администрации Дональда Трампа, который повторно стал президентом США, торговые отношения с Канадой постоянно осложнялись введением и угрозами введения пошлин. Трамп обосновывал свои действия борьбой с нелегальной миграцией и наркотрафиком, а также обвинял Канаду в невыполнении обещаний и дискриминации американских товаров. Он также предлагал Канаде стать 51-м штатом США, утверждая, что это решит все тарифные проблемы и сделает Северную Америку более единой и безопасной.
Канада, в свою очередь, постоянно выражала недовольство односторонними действиями США, подавала иски в ВТО и готовила ответные меры. Канадские власти активно участвовали в переговорах, но, несмотря на их усилия и временные отсрочки, эскалация торгового конфликта продолжалась. Пошлины затрагивали различные категории товаров, включая сталь, алюминий, автомобили, сельхозпродукцию и даже энергоносители.
Марк Карни, став премьер-министром Канады, выразил готовность к конструктивному диалогу и стремление снизить зависимость страны от США, развивая новые партнерства с азиатскими странами. Несмотря на его усилия и стремление к диалогу, пошлины со стороны США оставались в силе. Введение пошлин вызвало раскол внутри администрации Трампа, где одни выступали за постепенное введение тарифов, а другие — за более радикальные меры, оправдывая их протекционистской экономической политикой.