Япония пожаловалась на стрельбы ВМС Китая и России в своей экономической зоне

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что ВМС Китая и России в минувшие выходные провели учения с боевой стрельбой в японской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Он подчеркнул углубление военного сотрудничества между Пекином и Москвой и анонсировал шаги по повышению эффективности оборонного производства, пишет Kyodo News.

В своем выступлении на авиасалоне в Великобритании министр перечислил несколько якобы имевших место эпизодов. Он заявил, что Япония разработает стратегию оборонного производства и построения технологической базы развития оборонной промышленности.

Минобороны Японии утверждает, что 19 июля ракетный эсминец ВМС КНР провел учебные стрельбы из пулемета в Тихом океане, примерно в 180 км к юго-западу от самого южного острова Японии Окинотори. Эсминец входил в группу китайских и российских кораблей, которые были ранее замечены в 330 км к юго-западу от острова. До этого, 16 июля, три китайских военных корабля и российский фрегат пересекли акваторию между главным островом Окинавы и островом Мияко в направлении Тихого океана.

Министерство также опубликовало фотографии, на которых якобы запечатлены учения в том виде, в каком они проходили. Это первый случай, когда министерство заметило учения китайских военных с боевой стрельбой в ИЭЗ Японии и предало это огласке, отмечает агентство.

Токио по дипломатическим каналам сообщил Пекину о своей обеспокоенности в связи с тем, что проведение учений с боевой стрельбой может представлять угрозу судам в близлежащих водах.

Эрнест Филипповский