Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Солист Свердловской музкомедии Евгений Толстов признан заслуженным артистом РФ

Президент России Владимир Путин указом от 20 июля присвоил солисту Свердловского театра музыкальной комедии Евгению Толстову звание заслуженного артиста РФ, сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Свердловского театра музкомедии

Фото: пресс-служба Свердловского театра музкомедии

«От всей души поздравляем артиста! Это не просто почетное звание, а итог долгих лет самоотверженного служения театру! Пусть каждая новая роль дарит вдохновение и радость, а сцена остается тем самым местом, куда сердце стремится снова и снова»,— сказано в сообщении.

Евгений Толстов является солистом Свердловской музкомедии с 2003 года. В 2024 году получил благодарность Минкульта РФ «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу», а в 2025 году стал лауреатом спецпремии жюри «Золотая маска» «За творческий дуэт» за роль Наполеона в оперетте «Баядера». Также он сыграл в таких спектаклях, как «Яма», «Любовь и голуби», «Сильва», «Эвита» и многих других.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд