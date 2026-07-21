Солист Свердловской музкомедии Евгений Толстов признан заслуженным артистом РФ

Президент России Владимир Путин указом от 20 июля присвоил солисту Свердловского театра музыкальной комедии Евгению Толстову звание заслуженного артиста РФ, сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Свердловского театра музкомедии Фото: пресс-служба Свердловского театра музкомедии

«От всей души поздравляем артиста! Это не просто почетное звание, а итог долгих лет самоотверженного служения театру! Пусть каждая новая роль дарит вдохновение и радость, а сцена остается тем самым местом, куда сердце стремится снова и снова»,— сказано в сообщении.

Евгений Толстов является солистом Свердловской музкомедии с 2003 года. В 2024 году получил благодарность Минкульта РФ «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу», а в 2025 году стал лауреатом спецпремии жюри «Золотая маска» «За творческий дуэт» за роль Наполеона в оперетте «Баядера». Также он сыграл в таких спектаклях, как «Яма», «Любовь и голуби», «Сильва», «Эвита» и многих других.

Ирина Пичурина