Глава Никарагуа объявил об отмене президентских выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега, который занимает свой пост с 2007 года, заявил, что страна не будет проводить следующие президентские выборы, чтобы предотвратить приход оппозиции к власти. На церемонии, посвященной 47-й годовщине революции 1979 года, он также добавил, что конгресс страны примет новые законы, которые «построят стену» против оппозиции, сообщает The Guardian.

В своем выступлении президент Никарагуа раскритиковал США за операцию по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав ее «чудовищной». Он также заявил, что предотвращение возвращения оппозиции к власти необходимо для защиты страны от «заговорщиков», которые, по его словам, стояли за общенациональными протестами 2018 года.

Выборы президента Никарагуа должны состояться в 2027 году. Во время избирательной кампании 2021 года в стране были запрещены политические партии, а в тюрьму заключили всех кандидатов в президенты от оппозиции. В 2025 году Даниэль Ортега провел конституционные реформы, в том числе продлил президентский срок с пяти до шести лет и назначил свою жену Росарио Мурильо, тогдашнего вице-президента, на должность «сопрезидента».

Влад Никифоров