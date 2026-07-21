У берегов Омана атакован танкер

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с танкерами у берегов Омана и в Ормузском проливе неоднократно происходили в последние годы, что подчёркивает сохраняющуюся напряжённость в регионе. Например, в июле 2021 года танкер Mercer Street подвергся нападению у берегов Омана, в результате чего погибли два члена экипажа. США (по данным на июль 2026 года), Великобритания, G7 и Израиль обвинили в этом нападении Иран, хотя Тегеран причастность отрицал. Зачастую подобные атаки связывают с более широким ближневосточным конфликтом и противостоянием с Ираном, который в том числе ограничивает движение судов в Ормузском проливе.

Географически, Ормузский пролив является стратегически важным водным путём, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ (до 20% по данным на июнь 2025 года). Поэтому любые инциденты в этом районе вызывают обеспокоенность по поводу безопасности международного судоходства и стабильности мировых поставок энергоносителей. Оман, граничащий с проливом, выступает как посредник в переговорах и постоянно находится в центре внимания в связи с этими событиями.