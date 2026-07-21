У берегов Омана атакован танкер
Нефтяной танкер атакован в районе Ормузского пролива примерно в 15 км от порта Лима на оманском полуострове Мусандам. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«Главный диспетчер танкера сообщил UKMTO, что экипаж покинул судно …Власти проводят расследование»,— указано в сообщении.
Утром 20 июля было поражено еще одно судно у берегов Омана. После попадания неизвестного снаряда на нем начался пожар.
Инциденты с танкерами у берегов Омана и в Ормузском проливе неоднократно происходили в последние годы, что подчёркивает сохраняющуюся напряжённость в регионе. Например, в июле 2021 года танкер Mercer Street подвергся нападению у берегов Омана, в результате чего погибли два члена экипажа. США (по данным на июль 2026 года), Великобритания, G7 и Израиль обвинили в этом нападении Иран, хотя Тегеран причастность отрицал. Зачастую подобные атаки связывают с более широким ближневосточным конфликтом и противостоянием с Ираном, который в том числе ограничивает движение судов в Ормузском проливе.
Географически, Ормузский пролив является стратегически важным водным путём, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ (до 20% по данным на июнь 2025 года). Поэтому любые инциденты в этом районе вызывают обеспокоенность по поводу безопасности международного судоходства и стабильности мировых поставок энергоносителей. Оман, граничащий с проливом, выступает как посредник в переговорах и постоянно находится в центре внимания в связи с этими событиями.