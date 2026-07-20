UKMTO: у берегов Омана загорелось судно после попадания снаряда

Пожар произошел на судне у берегов Омана после попадания в него снаряда. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Судно было поражено неизвестным снарядом. Экипаж благополучно покинул судно, его подобрал буксир. Пожар не потушен, судно в настоящее время дрейфует. Сообщений о воздействии на окружающую среду не поступало», — уточнили в UKMTO. Судам рекомендовали соблюдать осторожность при прохождении данного района и сообщать о любой подозрительной активности.