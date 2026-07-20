UKMTO: у берегов Омана загорелось судно после попадания снаряда
Пожар произошел на судне у берегов Омана после попадания в него снаряда. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«Судно было поражено неизвестным снарядом. Экипаж благополучно покинул судно, его подобрал буксир. Пожар не потушен, судно в настоящее время дрейфует. Сообщений о воздействии на окружающую среду не поступало», — уточнили в UKMTO. Судам рекомендовали соблюдать осторожность при прохождении данного района и сообщать о любой подозрительной активности.
Атаки на суда в Оманском заливе и прилегающих акваториях участились. Ранее, 19 марта 2026 года, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) уже фиксировал поражение судна неизвестным снарядом у порта Хор-Факкан в ОАЭ, повлекшее пожар. Еще раньше, 17 марта, UKMTO сообщало о попадании неизвестного снаряда по судну в Оманском заливе к востоку от Фуджайры в ОАЭ. Кроме того, 12 марта 2026 года контейнеровоз получил повреждения после попадания снаряда в 65 км от порта Джабаль-Али в Дубае, а 4 марта два судна были атакованы у берегов ОАЭ вблизи Ормузского пролива.