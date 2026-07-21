До 27 выросло число погибших при крушении парома в Гайане

Минимум 27 человек погибли при крушении парома MV Barima у побережья Гайаны, сообщил премьер-министр Марк Филлипс. 69 человек были спасены, еще 83 числятся пропавшими без вести, добавил он.

«Наша главная задача — найти людей. Мы все еще надеемся»,— сказал господин Филлипс (цитата по AFP). В понедельник власти расширили зону поисков с 400 до 1070 кв. км.

Паром MV Barima опрокинулся 18 июля, двигаясь из столицы Джорджтауна в Эссекибо. Сигнал бедствия поступил через 8 часов после отправления. Премьер-министр уточнил, что на борту находилось 179 человек, опровергнув ранние данные о 133 пассажирах, включая экипаж.

Марк Филлипс добавил, что у двух членов экипажа результат теста на марихуану был положительным. Расследование продолжается.