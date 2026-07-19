У берегов Гайаны затонул паром со 116 людьми

У берегов Гайаны в воскресенье, 19 июля 2026 года, затонул пассажирский паром MV BARIMA, на борту которого находилось около 116 человек. Об этом сообщил министр общественных работ страны Хуан Эдгхилл, передает местное издание Demerara Waves.

Судно следовало из столицы Джорджтауна в Порт-Кайтуму, один из удаленных населенных пунктов Гайаны. Вскоре после выхода из порта экипаж подал сигнал бедствия с помощью сигнальных ракет, что помогло спасателям быстро обнаружить паром в районе происшествия. Эвакуировать удалось восемь человек, спасательная операция продолжается.

Проводится активная поисково-спасательная операция. Точное количество оставшихся пассажиров и их состояние пока не уточняются. На судне имелись две жесткие и шесть надувных спасательных шлюпок, а также 250 спасательных жилетов. К поисково-спасательным работам подключились силы обороны Гайаны: военно-воздушные силы и морская пехота. На место направились также медицинские службы для оказания помощи спасенным.

По предварительным данным, крушение произошло на фоне сложных погодных условий, причины происшествия продолжают выяснять. Порт-Кайтуму связывает паромное сообщение через атлантическое побережье.