Трамп анонсировал встречу с новым премьером Великобритании

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Энди Бернем провели первый телефонный разговор. Господин Трамп сообщил, что в ближайшее время они проведут встречу.

«У меня состоялся очень хороший разговор с новым премьер-министром Соединенного Королевства Энди Бернемом. Мы обсудили многие темы, в том числе выдающиеся отношения, которые у нас сложились с Великобританией» — написал президент США в соцсети Truth Social.

Как уточнил Дональд Трамп, с господином Бернемом они обсудили «нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы».

Энди Бернем — бывший мэр Большого Манчестера. 20 июля он вступил в должность премьер-министра Великобритании, сменив на этом посту Кира Стармера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Британию сдал, Британию принял».