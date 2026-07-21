Пентагон подтвердил ранения у 100 военнослужащих США на Ближнем Востоке

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эскалация между США и Ираном на Ближнем Востоке привела к переброске дополнительных американских сил в регион, включая эсминцы, истребители, бомбардировщики и авианосные группы, что началось ещё в 2024-2025 годах. Пентагон также рассматривал планы по отправке тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии для возможных наземных операций. При этом США неоднократно заявляли, что их действия направлены на защиту американского персонала и интересов, и что они готовы к решительным мерам в случае угроз.

Иран, в свою очередь, также демонстрировал готовность к ответным действиям, атакуя как коммерческие суда, так и военные объекты США. Американские военные ранее отмечали, что атаки на их базы в регионе совершались группировками, которые поддерживает Иран. Общий ущерб американским базам от иранских ударов оценивается в миллиарды долларов, что побудило Пентагон рассмотреть возможность реорганизации или переноса некоторых баз.

Ситуация остаётся напряжённой, с обеих сторон звучат жёсткие заявления и продолжаются военные приготовления. США стремятся заставить Иран отказаться от ядерной программы и сдерживают его агрессию, но при этом заявляют, что не заинтересованы в проведении наземных операций или затяжном конфликте. Переговоры между странами по ядерной сделке пока не привели к прорыву, а последние удары лишь усугубляют напряженность.