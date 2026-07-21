Пентагон подтвердил ранения у 100 военнослужащих США на Ближнем Востоке
Около 100 американских военнослужащих ранены при ударах Ирана по базам США на Ближнем Востоке с 7 июля, подтвердил представитель Пентагона Шон Парнелл.
По словам господина Парнелла, 96% пострадавших военнослужащих уже вернулись к исполнению обязанностей. «Они полны решимости вернуться в строй. Подавляющее большинство полученных травм — это легкие сотрясения мозга»,— сказал он (цитата по CBS News).
США возобновили удары по Ирану 7 июля. В ответ иранская сторона запускает ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах Ближнего Востока. 20 июля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон скрыл информацию о десятках раненых военнослужащих США в Иордании.
Эскалация между США и Ираном на Ближнем Востоке привела к переброске дополнительных американских сил в регион, включая эсминцы, истребители, бомбардировщики и авианосные группы, что началось ещё в 2024-2025 годах. Пентагон также рассматривал планы по отправке тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии для возможных наземных операций. При этом США неоднократно заявляли, что их действия направлены на защиту американского персонала и интересов, и что они готовы к решительным мерам в случае угроз.
Иран, в свою очередь, также демонстрировал готовность к ответным действиям, атакуя как коммерческие суда, так и военные объекты США. Американские военные ранее отмечали, что атаки на их базы в регионе совершались группировками, которые поддерживает Иран. Общий ущерб американским базам от иранских ударов оценивается в миллиарды долларов, что побудило Пентагон рассмотреть возможность реорганизации или переноса некоторых баз.
Ситуация остаётся напряжённой, с обеих сторон звучат жёсткие заявления и продолжаются военные приготовления. США стремятся заставить Иран отказаться от ядерной программы и сдерживают его агрессию, но при этом заявляют, что не заинтересованы в проведении наземных операций или затяжном конфликте. Переговоры между странами по ядерной сделке пока не привели к прорыву, а последние удары лишь усугубляют напряженность.