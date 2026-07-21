Минобороны Великобритании возглавит бывший министр здравоохранения

Новым министром обороны Великобритании станет Уэс Стритинг, сообщила канцелярия премьер-министра страны. В правительстве Кира Стармера господин Стритинг возглавлял министерство здравоохранения.

С 11 июня Минобороны Великобритании возглавлял Дэн Джарвис. Как пишет Politico, господин Джарвис успел добиться дополнительного финансирования плана оборонных инвестиций, рассчитанного на четыре года. При этом большая часть поступлений еще не была согласована, что создает значительную проблему для нового министра обороны, добавляет издание.

Уэс Стритинг ушел с поста министра здравоохранения в мае 2026 года. Причиной он называл потерю доверия к премьеру Киру Стармеру. 20 июля господин Стармер ушел с поста премьер-министра, а его место занял Энди Бернем. Уэса Стритинга называли возможным соперником господина Бернема в качестве председателя кабинета министров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тайна кабинета Бернема».