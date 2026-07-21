Минобороны Великобритании возглавит бывший министр здравоохранения
Новым министром обороны Великобритании станет Уэс Стритинг, сообщила канцелярия премьер-министра страны. В правительстве Кира Стармера господин Стритинг возглавлял министерство здравоохранения.
С 11 июня Минобороны Великобритании возглавлял Дэн Джарвис. Как пишет Politico, господин Джарвис успел добиться дополнительного финансирования плана оборонных инвестиций, рассчитанного на четыре года. При этом большая часть поступлений еще не была согласована, что создает значительную проблему для нового министра обороны, добавляет издание.
Уэс Стритинг ушел с поста министра здравоохранения в мае 2026 года. Причиной он называл потерю доверия к премьеру Киру Стармеру. 20 июля господин Стармер ушел с поста премьер-министра, а его место занял Энди Бернем. Уэса Стритинга называли возможным соперником господина Бернема в качестве председателя кабинета министров.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тайна кабинета Бернема».
Смена министра обороны Великобритании происходит на фоне существенных событий в стране. Недавно, 11 июня, эту должность занимал Дэн Джарвис, пришедший после отставки Джона Хили из-за несогласия с оборонной политикой королевства и недостаточными темпами оборонных расходов (менее 3% ВВП, заявленных премьером Киром Стармером). При этом еще 31 августа 2023 года пост главы Минобороны покинул Бен Уоллес, заявлявший о необходимости увеличить финансирование оборонного ведомства и призывавший к переоценке масштабов мобилизации на Украине. За четыре года работы он успел побывать на четырех министерских постах при трех разных премьерах.
Энди Бернем, занявший пост премьер-министра после Кира Стармера, также упоминался как возможный соперник Стармера. В октябре 2025 года Минобороны Великобритании активно расследовало кибератаки на военные базы, предположительно совершенные «российскими хакерами», что подчеркивает существующие угрозы. Великобритания планировала увеличить инвестиции в создание беспилотников и нарастить их поставки Украине, а также проводила испытания радиоволнового оружия для борьбы с БПЛА. Кроме того, оборонное ведомство участвовало в дискуссиях об увеличении финансирования и планах по перевооружению страны для противостояния России, о чем заявлял Кир Стармер, представляя стратегический обзор по вопросам обороны.