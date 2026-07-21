Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина готовят новый обмен пленными, он может состояться в ближайшее время. Сейчас стороны занимаются утверждением списков, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

«Сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно — военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это»,— сказала госпожа Лантратова в разговоре с ТАСС.

Омбудсмен отметила, что получает много обращений на эту тему. «Постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать людей из регионов»,— добавила она.

На прошлой неделе в Белоруссии Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала 501 тело, украинская — 35.