В 1947 году Марлон Брандо вышел на бродвейскую сцену в «Трамвае "Желание"» в белой хлопковой футболке — и театральная критика растерялась. До этого момента футболка считалась нижним бельем: ее носили под рубашку, прятали. Четыре года спустя вышел одноименный фильм Элиа Казана, и образ разошелся по миру окончательно: миллионы мужчин увидели Брандо и поняли, что им тоже можно. А в 1955-м Джеймс Дин появился в белой футболке в «Бунтаре без причины» и окончательно закрепил ее как униформу для тех, кто не собирается ничего объяснять.

С тех пор белая футболка пережила столько культурных переосмыслений, что перечислять их было бы утомительно. Важно другое: она пережила их все — и осталась собой.

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Куда смотреть

Пока менялись культурные каноны, в Цинциннати без всякой оглядки на моду работала фабрика Velva Sheen — с 1932 года, хороший хлопок, крепкие швы, поставки в армию и университетские команды. Ставка сделана именно на продукт: простую белую футболку, которая выдерживала сотни стирок и не теряла вида. Такие вещи не нуждались в знаменитостях — их носили потому, что они были сделаны правильно, а это и есть лучшая реклама. К 1990-м производство почти встало — и тут случилось то, что с американским швейным наследием происходит регулярно: пришли японцы. Topwin выкупила марку, перенесла производство в Калифорнию и возобновила выпуск на тех же винтажных станках.

Примерно та же история случилась с Whitesville — популярным американским брендом 1950-х, который принадлежал Montgomery Ward и тихо исчез под напором Hanes и Champion. В 2007 году его подняла со дна токийская Toyo Enterprise — та самая компания, что стоит за Buzz Rickson’s и Sugar Cane. Реконструкция оказалась настолько добросовестной, что лейбл вернулся в обиход быстрее, чем успел исчезнуть из памяти: честный вес, правильная длина, никаких компромиссов.

У немецкого Merz b. Schwanen история куда менее гладкая, и именно в этом ее обаяние. Бренд основан в 1911 году в Швабских Альпах, но затем на десятилетия выпал из поля зрения — пока в 2010-м пара Гитта и Петер Плотницки не нашли на блошином рынке хенли с этим лейблом, не разыскали те самые старинные петлевые станки и не перезапустили производство в 2016 году. Широкая публика узнала о бренде, когда вышел сериал «Медведь»: костюмеры подбирали футболки для героя Джереми Аллена Уайта, перепробовали десятки марок и остановились на модели 215 от Merz b. Schwanen. Дальше половина мужской аудитории сериала побежала гуглить, что это за футболка и где ее купить.

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Что искать

Плохая белая футболка хуже ее отсутствия — без преувеличений. Слишком тонкая просвечивает, и это заметно. Дешевый хлопок желтеет быстро и необратимо — после трех стирок вещь выглядит так, будто ее носили три года. Плохой крой не скрыть ни под каким слоем.

Первое, на что нужно смотреть,— состав и качество нити. Длинноволокнистый хлопок дает гладкость и меньше скатывается. Крученая нить — признак того, что футболка не превратится в рыхлую тряпку через месяц. Второе — плотность: 180 г/м это нижняя граница нормы, но по-настоящему тяжелые, культовые вещи вроде той самой модели 215 из «Медведя» уходят за 250–290 г/м. Такая ткань не просвечивает и хорошо держит форму после заправки.

Посадка решает все. Шов на плече должен лежать точно на краю — съехавший вниз укорачивает силуэт и визуально съедает плечи. Горловина — круглая, средней глубины; V-образный вырез можно не рассматривать, он ушел вместе с нулевыми и не вернулся.

Окантовка горловины тоже важна: классическая рибана со временем может пойти волной, более жесткий и дорогой вариант — усиленный двойной ворот из основного полотна типа binder neck. Он не деформируется и выглядит хорошо даже годы спустя.

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С чем носить

Лучший вариант сейчас — заправленная в широкие брюки с высокой посадкой. Звучит просто, выглядит хорошо, требует только одного: чтобы футболка была достаточно плотной и держала форму после заправки, иначе через час ткань сомнется в районе пояса. Под расстегнутую рубашку — рабочую, фланелевую, вельветовую. В этом случае футболка поддерживает образ и без верхнего слоя, когда он, скажем, висит на спинке стула: тогда она остается единственным, что держит силуэт.

С джинсами из сырого денима — классика, которую Дин придумал 70 лет назад и которая с тех пор ни капли не устарела. Можно добавить кроссовки или рабочие ботинки. Ну а кожаная куртка сверху — вариант настолько очевидный, что как будто снова интересный.

Георгий Смирнов