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Wildberries после атак на склады пересмотрит правила на объектах при ЧП

Компания Wildberries пересмотрит правила на логистических объектах при нештатных ситуациях после атак беспилотников ВСУ по складам в Электростали и Котовске. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким в Telegram-канале.

«Безопасность в наших центрах — это приоритет, поэтому при малейшей угрозе мы принимаем все меры, направленные на ее обеспечение,— написала госпожа Ким. — Понимаю, что из-за эвакуаций могут выпадать доходы у исполнителей, поэтому с командой приняли решение пересмотреть размеры вознаграждений занятых, чтобы обеспечить привычный уровень выплат».

Кроме того, Wildberries начал выплаты семьям погибших и пострадавших при атаках на склады. Татьяна Ким также прокомментировала ситуацию на поврежденных складах. Объект в Котовске снова сможет принимать товары после завершения оценки состояния комплекса. В ближайшее время компания отобразит в отчетах весь товар, который находился на складах в Электростали.

«Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой. Ранее говорила про необходимое время на оценку последствий»,— написала госпожа Ким.

Склады Wildberries в Котовске в Тамбовской области и Электростали в Московской области были атакованы беспилотниками ВСУ ночью 18 июля. В Котовске погибли семь работников ночной смены, 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, пострадали 57. По словам опрошенных экспертов, ущерб от атак по складам оценивается от 20 до 35,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Wildberries, как крупнейший российский онлайн-ритейлер, ранее сталкивалась с крупным пожаром на своем складе в Шушарах под Санкт-Петербургом 13 января 2024 года. Тогда огонь охватил 70 тыс. кв. м, и происшествие стало одним из крупнейших в истории российского ритейла. В результате пожара пострадали два человека, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями из-за нарушений пожарной безопасности. После этого инцидента Wildberries и Ozon заявили об усилении мер пожарной безопасности и организации постов частных пожарных подразделений на каждом складе.

В дальнейшем Wildberries пришлось искать новые логистические площади, так как сгоревший склад был крупным распределительным центром. Компания субарендовала площади у других ритейлеров, например, у «Ленты» и «ВсеИнструменты.ру». При этом в конце августа 2024 года глава компании Татьяна Ким сообщила о строительстве нового склада в Шушарах на месте сгоревшего, который планировалось ввести в эксплуатацию к 2025 году. Кроме того, Wildberries планирует построить новый склад на 154 тыс. кв. м в Тосненском районе Ленинградской области с инвестициями около 9 млрд руб., что позволит создать 7 тыс. рабочих мест.

В части компенсаций, после пожара в Шушарах Wildberries пообещала продавцам возместить ущерб за утраченные товары, а покупателям — вернуть деньги за отмененные заказы. К августу 2024 года Wildberries выплатила 34,9 млрд рублей, что составило 95% от общего ущерба селлерам. Однако, в отличие от Ozon, который выплатил поставщикам средства в полном объеме, Wildberries выплатила компенсации с дисконтом, частично переложив издержки на селлеров. В марте 2024 года Wildberries предложила продавцам новые условия выплаты компенсаций, которые, в случае согласия, означали отказ от дальнейших претензий.

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