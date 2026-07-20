Заменившая в Сенате США Грэма сестра решила баллотироваться на полный срок

Сенатор Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, объявила о намерении баллотироваться на полный срок от штата Южная Каролина, который с 2003 года представлял ее брат. Об этом госпожа Грэм рассказала в интервью Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. Scott Applewhite / AP Фото: J. Scott Applewhite / AP

«Я чувствую, что смогу это сделать, я испытываю внутреннее спокойствие по поводу этого. Будет ли это сложно? Да», — отметила сенатор, добавив при этом, что «она в деле».

Дарлин Грэм привели к присяге на прошлой неделе вместо умершего 11 июля брата. Назначение поддержал президент США Дональд Трамп. Ее полномочия, таким образом, истекут в январе с окончанием действующего созыва Конгресса.

В пятницу президент Трамп сообщил, что попросил госпожу Грэм принять участие 11 августа 2026 года в специальных республиканских праймериз в Южной Каролине, чтобы затем баллотироваться в Сенат. Американский президент заявил, что это «лучший способ почтить память ее брата».