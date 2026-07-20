Заменившая в Сенате США Грэма сестра решила баллотироваться на полный срок
Сенатор Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, объявила о намерении баллотироваться на полный срок от штата Южная Каролина, который с 2003 года представлял ее брат. Об этом госпожа Грэм рассказала в интервью Fox News.
Фото: J. Scott Applewhite / AP
«Я чувствую, что смогу это сделать, я испытываю внутреннее спокойствие по поводу этого. Будет ли это сложно? Да», — отметила сенатор, добавив при этом, что «она в деле».
Дарлин Грэм привели к присяге на прошлой неделе вместо умершего 11 июля брата. Назначение поддержал президент США Дональд Трамп. Ее полномочия, таким образом, истекут в январе с окончанием действующего созыва Конгресса.
В пятницу президент Трамп сообщил, что попросил госпожу Грэм принять участие 11 августа 2026 года в специальных республиканских праймериз в Южной Каролине, чтобы затем баллотироваться в Сенат. Американский президент заявил, что это «лучший способ почтить память ее брата».
Линдси Грэм, сенатор-республиканец, который был внесен в российский перечень террористов и экстремистов, до своей смерти 11 июля в возрасте 71 года представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года. С января 2025 года он возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. Причиной его смерти предположительно стал разрыв аорты.
Грэм был известен своей жесткой риторикой в адрес России и выступал за усиление санкций, призывая признать Россию спонсором терроризма. Он также был сторонником оказания помощи Украине. Непосредственно перед смертью Грэма, Белый дом одобрил законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, который был предложен Грэмом и Ричардом Блументалем. Этот законопроект позволял президенту Дональду Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран. Трамп изначально критиковал этот законопроект, но затем изменил свою позицию.