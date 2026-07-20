Минфин отложил аукционы ОФЗ на неопределенный срок

20 июля Минфин объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ на неопределенное время. Это уже третья за последние четыре недели отмена аукционов в целях «содействия стабилизации рыночной ситуации». Но если в преддверии аукционов 24 июня и 8 июля министерство обговаривало, что размещения не будут проводить в конкретный день, то в этот раз длительность паузы не была установлена. «О сроках возобновления размещения рублевых госбумаг ведомство сообщит дополнительно»,— говорится в релизе министерства.

В последний раз Минфин прибегал к длительной задержке в размещении госдолга в начале 2022 года. В феврале из-за возросшей волатильности на долговом рынке министерство дважды не проводило аукционы. Однако после начала СВО, резкого роста ставок на долговом рынке и закрытия фондовых рынков размещения физически не могли проводиться.

Подробности — в материале «Госдолг встал на паузу».