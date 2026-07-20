Прокуратура попросила ужесточить условный срок для блогера Митрошиной
Прокуратура обжаловала приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Михаил Юсупов. По его словам, ведомство пожаловалось «на мягкое решение» суда. Защита также обжаловала приговор, но пока не готова говорить о деталях жалобы.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Александры Митрошиной возбудили в марте 2023 года. По данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года блогер, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, не выплатила налоги на сумму более 120 млн руб. Ее задержали 7 марта в аэропорту Сочи после прилета из Дубая.
По версии следствия, в 2021 году при наличии задолженности перед налоговыми органами Александра Митрошина приобрела элитные апартаменты на Большой Дмитровке в центре Москвы. Следствие считает, что недвижимость купили для легализации денежных средств. На следующий день после задержания блогер полностью признала вину, после чего суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Приговор по делу вынесли 18 июня. Суд также постановил конфисковать имущество на сумму свыше 115 млн руб.
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Уголовное дело в отношении Александры Митрошиной было возбуждено в марте 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. Тогда же, в мае 2023 года, Александра Митрошина заявила, что погасила основную часть долга, и Следственный комитет прекратил уголовное дело. Однако, 7 марта 2025 года блогера задержали в аэропорту Сочи, когда она прилетела из Дубая, и возбудили новое дело - о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, блогер купила недвижимость в Москве на деньги, полученные от неуплаты налогов. Сама Митрошина не отрицала факт покупки квартир, но заявляла, что не имела умысла легализовать преступные доходы, и приобретала недвижимость для личного проживания, а позднее продала ее для погашения налоговой задолженности. Прокуратура требовала для Митрошиной три года колонии общего режима и конфискацию имущества на сумму 115 млн рублей, тогда как защита настаивала на оправдательном приговоре. Примечательно, что в этом же году, в марте, блогер Елена Блиновская также была привлечена к ответственности за неуплату налогов и легализацию денежных средств, и ей грозит более строгое наказание, вплоть до шести лет колонии. В отличие от Блиновской, дело Митрошиной по статье об уклонении от уплаты налогов было прекращено на стадии следствия после погашения задолженности.
Задержание Митрошиной в 2025 году стало неожиданностью, так как она была уверена в отсутствии претензий со стороны государства после погашения налогов. В период с октября 2020 по май 2022 года Митрошина, будучи ИП на упрощенной системе налогообложения, получила доход, значительно превышающий допустимый лимит, и, по версии следствия, использовала аффилированные ИП для сокрытия доходов.