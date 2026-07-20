Прокуратура попросила ужесточить условный срок для блогера Митрошиной

Прокуратура обжаловала приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Михаил Юсупов. По его словам, ведомство пожаловалось «на мягкое решение» суда. Защита также обжаловала приговор, но пока не готова говорить о деталях жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Александры Митрошиной возбудили в марте 2023 года. По данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года блогер, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, не выплатила налоги на сумму более 120 млн руб. Ее задержали 7 марта в аэропорту Сочи после прилета из Дубая.

По версии следствия, в 2021 году при наличии задолженности перед налоговыми органами Александра Митрошина приобрела элитные апартаменты на Большой Дмитровке в центре Москвы. Следствие считает, что недвижимость купили для легализации денежных средств. На следующий день после задержания блогер полностью признала вину, после чего суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор по делу вынесли 18 июня. Суд также постановил конфисковать имущество на сумму свыше 115 млн руб.

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