Бывшим топ-менеджерам «Сирена-трэвел» вменяют в вину утечку данных пассажиров

В Москве суд повторно начал слушать дело бывших топ-менеджеров АО «Сирена-трэвел» (разработчик системы бронирования авиабилетов Leonardo) Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. По версии следствия, в сентябре 2023 года они не обеспечили хранение и защиту компьютерной информации, что привело к получению украинскими хакерами персональных данных пассажиров авиакомпаний. Подсудимые считают, что обвинение построено на домыслах.

Обвинение считает, что вина господина Ройтмана состоит в том, что он в нарушение инструкции хранил логин и пароль от входа в систему бронирования билетов в персональном компьютере, который с 25 августа по 15 сентября 2023 года был взломан хакерами. Благодаря этому они смогли нейтрализовать средства защиты компьютерной информации и с помощью программы HEUR:Trojan.WInLNK.Alien.gen получить доступ к информационным системам АО «Сирена-трэвел», в том числе и к системе бронирования авиабилетов Leonardo. А Александр Кальчук «не выполнил комплекс мер по защите информации», что прямо входило в его должностные обязанности.

Подробности — в материале «Хакеры поддержали обвинение».