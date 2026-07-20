Хакеры поддержали обвинение

В Москве суд повторно начал слушать дело бывших топ-менеджеров АО «Сирена-трэвел» (разработчик системы бронирования авиабилетов Leonardo) Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. По версии следствия, в сентябре 2023 года они не обеспечили хранение и защиту компьютерной информации, что привело к получению украинскими хакерами персональных данных пассажиров авиакомпаний. Подсудимые считают, что обвинение построено на домыслах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент АО «Сирена-Трэвел» Александр Кальчук перед началом заседания суда (август 2024 года)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Вице-президент АО «Сирена-Трэвел» Александр Кальчук перед началом заседания суда (август 2024 года)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы 20 июля приступил к слушанию по существу уголовного дела Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. Оно было возбуждено в ноябре 2023 года, после того как система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась кибератакам с территории Украины, что приводило к сбою при регистрации в аэропортах.

Обвинение было предъявлено тогдашним вице-президентам АО «Сирена-трэвел» Игорю Ройтману и Александру Кальчуку.

Первый участвовал в разработке Leonardo, второй отвечал за соблюдение безопасности при хранении там персональных данных. Фигурантов задержали весной 2024 года и обвинили в неправомерном доступе к критической информационной инфраструктуре РФ (ч. 5 ст. 274.1 УК РФ), но позже квалификацию преступления следствие изменило на нарушение правил эксплуатации средств хранения информации, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 274).

Топ-менеджеры вину не признали, но причиненный потерпевшей стороне — «Сирена-трэвел» — материальный ущерб в полтора миллиона рублей возместили. После этого сторонами было заключено мировое соглашение. В результате первый процесс в Савеловском суде завершился на первом же заседании в октябре 2025 года — производство по делу было прекращено. Суд принял во внимание отсутствие у фигурантов судимости, примирение сторон, извинение обвиняемых перед потерпевшей стороной и добровольное возмещение потерпевшему причиненного преступлением вреда.

Прокуратура опротестовала это решение: надзор настаивал, что возмещение материального ущерба и принесение извинений не снижают степень общественной опасности содеянного обвиняемыми и не дают оснований считать, что фигуранты полностью загладили причиненный их действиями вред интересам общества и государства. Апелляционная инстанция, однако, представление прокуратуры, не удовлетворила, а вот Второй кассационный суд общей юрисдикции с ним согласился и в апреле этого года вернул дело на новое рассмотрение.

По материалам дела, которые огласила в суде прокурор, оба подсудимых допустили ряд фатальных ошибок, приведших к краже персональных данных авиапассажиров в ходе хакерской атаки.

Обвинение считает, что вина господина Ройтмана состоит в том, что он в нарушение инструкции хранил логин и пароль от входа в систему бронирования билетов в персональном компьютере, который с 25 августа по 15 сентября 2023 года был взломан хакерами. Благодаря этому они смогли нейтрализовать средства защиты компьютерной информации и с помощью программы HEUR:Trojan.WInLNK.Alien.gen получить доступ к информационным системам АО «Сирена-трэвел», в том числе и к системе бронирования авиабилетов Leonardo. А Александр Кальчук «не выполнил комплекс мер по защите информации», что прямо входило в его должностные обязанности.

Подсудимые с обвинением не согласились. Игорь Ройтман, в частности, заявил, что утверждения о том, что хакеры смогли проникнуть в систему благодаря его беспечности, являются предположением, которое не подтверждается актом изучения его персонального компьютера.

А Александр Кальчук рассказал, что, заняв руководящую должность в компании в апреле 2022 года, он провел серию улучшений системы бронирования Leonardo в вопросах безопасности, что якобы подтвердили акты проверки, проведенной в ноябре 2023 года. Более того, методы безопасности, примененные господином Кальчуком, по его словам, действуют в «Сирене» до сих пор и не вызывают нареканий. Во время атаки украинских хакеров, сказал подсудимый, им были проведены «все действия по защите информации», в частности, был выявлен «факт заражения системы вирусом, после чего тот был своевременно купирован».

Александр Кальчук также назвал неподтвержденным факт утечки персональных данных авиапассажиров: по его мнению, правоохранители лишь полагают, что скопированные хакерами файлы содержат личные данные авиапассажиров.

Но и в таком случае, считает господин Кальчук, его действия не подпадали под ч. 2 ст. 274 УК РФ, поскольку данные авиапассажиров не относятся к «субъектам критической информационной инфраструктуры РФ». Кроме того, отметил подсудимый, факт копирования данных пассажиров хакерами не подтвержден, поскольку эти сведения якобы автоматически уничтожались установленной программой, да и «сервер, на который копировались личные данные, находился в Москве», а не на Украине.

В феврале 2026 года, напомним, Никулинский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество бенефициаров группы компаний «Сирена-трэвел», оператора системы бронирования авиабилетов Leonardo. По версии надзорного ведомства, активы были приобретены коррупционным путем, находились под иностранным контролем и связаны с преднамеренным банкротством государственного предприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации».

Алексей Соковнин