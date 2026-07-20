Прокуроры добиваются возвращения Минобороны земельных активов в Сочи

“Ъ” стали известны подробности спора о судьбе недвижимости в Сочи, которую в 2021 году АО «Главное управление обустройства войск (ГУОВ)» передало компании «Олимпситистрой». Суд признал, что участок с недостроенным зданием в микрорайоне Лысая Гора перешел коммерческой структуре в нарушение интересов Минобороны РФ, крупнейшего кредитора ГУОВ. Служебные записки о подготовке сделки получал тогдашний замминистра обороны Тимур Иванов, которого вместе с учредителем «Олимпситистроя» Александром Фоминым сейчас судят за коррупцию.

Московское ООО «Олимпситистрой (ОСС)» оспорило в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде решение первой инстанции, прекратившее право собственности компании на объекты недвижимости в Сочи стоимостью 90 млн руб. Как следует из картотеки дел, решение Арбитражного суда Краснодарского края было вынесено 9 июня текущего года по иску военной прокуратуры Южного военного округа (ЮВО) в интересах Минобороны РФ. В деле идет речь об участке площадью 0,34 га и о расположенном на нем недостроенном здании (степень готовности — 8%) площадью 630 кв. м. Участок находится в микрорайоне Лысая Гора выше санатория «Светлана», между дублером Курортного проспекта и железнодорожной линией. Территория расположена в зоне многоэтажной жилой застройки, вид разрешенного использования — строительство жилого дома.

До июля 2021 года имущественный комплекс находился в собственности АО «Главное управление обустройства войск» и был передан компании «Олимпситистрой» по договору отступного, актив был оценен в 52 млн руб. В феврале 2026 года военная прокуратура ЮВО по обращению Минобороны РФ провела проверку исполнения должностными лицами АО ГУОВ законодательства о сохранности федеральной собственности. В ходе проверки выяснилось, что сделка с недвижимостью в Сочи была совершена с занижением цены. Кроме того, на момент заключения договора АО ГУОВ имело задолженность перед Минобороны на сумму 19,5 млрд руб. по вступившим в силу судебным актам.

Подробнее — в материале «Арбитраж делит Лысую Гору».