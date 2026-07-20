Спрос на командировки в первом полугодии сократился на 5–15%

Спрос представителей бизнеса на авиаперелеты по России сократился на 15% год к году, за рубеж — на 12%, подсчитали в ГК «Аэроклуб». В платформе «Ракета» отмечают сокращение общего количества деловых поездок в январе—июне 2026 года на 5% год к году, преимущественно — за счет спада на внутреннем рынке.

Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук говорит о снижении в первом полугодии спроса на командировки по России на 6,8%. На международных направлениях эксперт видит рост. Деловая мобильность — один из индикаторов общей экономической активности, констатируют в «Аэроклубе».

Спрос на командировки сокращался в течение всего прошлого года. Заместитель директора отдела по работе с клиентами Continent Express Лидия Ячменникова замечает, что на рынок в первом полугодии 2026 года сильно влияли внешние факторы, вынуждавшие компании перестраивать бизнес.

Подробнее — в материале «Ъ» «Поездки по делу упали»