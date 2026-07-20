Спрос на командировки в первом полугодии сократился на 5–15%
Спрос представителей бизнеса на авиаперелеты по России сократился на 15% год к году, за рубеж — на 12%, подсчитали в ГК «Аэроклуб». В платформе «Ракета» отмечают сокращение общего количества деловых поездок в январе—июне 2026 года на 5% год к году, преимущественно — за счет спада на внутреннем рынке.
Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук говорит о снижении в первом полугодии спроса на командировки по России на 6,8%. На международных направлениях эксперт видит рост. Деловая мобильность — один из индикаторов общей экономической активности, констатируют в «Аэроклубе».
Спрос на командировки сокращался в течение всего прошлого года. Заместитель директора отдела по работе с клиентами Continent Express Лидия Ячменникова замечает, что на рынок в первом полугодии 2026 года сильно влияли внешние факторы, вынуждавшие компании перестраивать бизнес.
Подробнее — в материале «Ъ» «Поездки по делу упали»
Сокращение спроса на деловые поездки, наблюдаемое в первом полугодии 2026 года, является продолжением тенденции, отмеченной в 2025 году, когда платформы «Аэроклуб» и «Ракета» также фиксировали снижение числа командировок. Тогда это объяснялось стремлением компаний оптимизировать бюджеты на фоне «охлаждения экономики». При этом в 2024 году, напротив, наблюдался значительный рост делового туризма, связанный с освоением новых рынков и расширением международного авиасообщения, что привело к увеличению числа зарубежных командировок, особенно в Китай и ОАЭ.
География деловых поездок значительно изменилась: если раньше популярными направлениями были страны ЕС, США и Великобритания, то после пандемии и геополитических событий выросла востребованность Турции, ОАЭ и постсоветских стран. В 2024 году отмечалось восстановление интереса к европейским направлениям, в частности, к Италии, Нидерландам и Сербии. Это связывалось с расширением возможностей для стыковочных рейсов и увеличением числа бюрократических вопросов, требующих личного присутствия представителей бизнеса из-за ужесточения санкций.
Несмотря на общее сокращение спроса на внутренние деловые поездки, некоторые регионы, такие как Сочи, Новосибирск и Иркутск, зафиксировали рост интереса со стороны бизнес-туристов. При этом традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург, напротив, столкнулись с сокращением числа командировок.