МИД РФ вызвал временного поверенного Италии из-за высылки российских дипломатов

МИД России вызвал временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа из-за высылки военно-воздушного атташе и помощника военно-морского атташе посольства РФ из Италии. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В МИД РФ утверждают, что высылка российских дипломатов не была обоснована. При этом глава итальянского МИД Антонио Таяни заявлял, что военных атташе поймали «с поличным на шпионаже».

Российский МИД, действуя по принципу взаимности, объявил persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле. Указанным сотрудникам и их семьям необходимо покинуть страну в течение трех дней.

«Хотели бы в этой связи еще раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны»,— написали в российском МИДе.

Итальянская сторона выслала сотрудников посольства России в Риме «за шпионскую деятельность» 9 июля. Речь идет об Иване Горбачеве и Михаиле Астахове, относящихся к аппарату военного атташе. Сегодня Антонио Таяни написал в X, что Россия выслала из страны итальянского военного атташе и его коллегу «без всяких оснований», и назвал это «вопиющим актом мести».