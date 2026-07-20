МИД РФ вызвал временного поверенного Италии из-за высылки российских дипломатов
МИД России вызвал временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа из-за высылки военно-воздушного атташе и помощника военно-морского атташе посольства РФ из Италии. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В МИД РФ утверждают, что высылка российских дипломатов не была обоснована. При этом глава итальянского МИД Антонио Таяни заявлял, что военных атташе поймали «с поличным на шпионаже».
Российский МИД, действуя по принципу взаимности, объявил persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле. Указанным сотрудникам и их семьям необходимо покинуть страну в течение трех дней.
«Хотели бы в этой связи еще раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны»,— написали в российском МИДе.
Итальянская сторона выслала сотрудников посольства России в Риме «за шпионскую деятельность» 9 июля. Речь идет об Иване Горбачеве и Михаиле Астахове, относящихся к аппарату военного атташе. Сегодня Антонио Таяни написал в X, что Россия выслала из страны итальянского военного атташе и его коллегу «без всяких оснований», и назвал это «вопиющим актом мести».
В контексте недавних высылок российских дипломатов по обвинениям в шпионаже Италией, стоит отметить, что это не первый подобный случай в отношениях между двумя странами. Ранее, 9 июля, итальянский МИД уже объявлял о высылке двух военных атташе российского посольства в Риме. Это стало продолжением серии высылок российских дипломатов западными странами: в апреле 2022 года Италия выслала 30 российских дипломатов, а ещё ранее, в феврале 2022 года, призывала своих граждан покинуть Россию из-за закрытия воздушного сообщения между РФ и ЕС.
Подобные действия Италии, как и других европейских стран (например, Германии и Франции, которые также высылали российских дипломатов по обвинениям в шпионаже), часто координируются на европейском уровне. В ответ на высылку 30 российских дипломатов в апреле 2022 года Россия объявила 24 итальянских дипломатов персонами нон грата. МИД России на протяжении последних лет неоднократно заявлял о неприемлемости «антироссийской кампании» в итальянских СМИ и высказываний итальянских властей, что также ухудшало двусторонние отношения.