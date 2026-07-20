Испания выиграла второй титул чемпионов мира еще убедительнее первого

Золото североамериканского чемпионата мира завоевала команда, которой флагманский статус идет так, как мало кому в истории футбола шел. Из-за убедительности, с которой сборная Испании прошла по длинной дистанции турнира. Из-за привлекательности игрового стиля. И из-за абсолютно железной закономерности этого успеха, выросшего на такой прочной основе, что невозможно удержаться от соблазна заглянуть вперед и не увидеть там новые испанские взлеты.

Ее, конечно, сразу хотелось поставить по соседству с той сборной Испании, что принесла стране в 2010 году в ЮАР первое звание. Все же так похоже на происшедшее на излете позапрошлого десятилетия. Сначала — период неудач с поисками подходящего стиля и подходящих исполнителей. За ним период дозревания, притирки основы. За ним — золото чемпионата Европы. И наконец, триумф на чемпионате мировом, выросший на тщательно удобренной почве.

Даже нюансы совпадают. В 2010-м испанцы открыли чемпионат мира поражением от швейцарцев, в 2026-м разошлись миром с дебютантами из Кабо-Верде. Дальше — без осечек, по нарастающей, как и должно быть при правильно спланированной стратегии. А в финале соперников дожимали после ничьей — 0:0 — по итогам основного времени в овертаймах. На южноафриканском первенстве решающий гол забил Андрес Иньеста, отнюдь не снайпер, на североамериканском — Ферран Торрес, которого до его пушечного удара после скидки Нико Уильямса проклинала за незадачливость вся Испания: запарывает момент за моментом.

И самое важное. Обе испанские победы, в отличие от большинства других, замешанных прежде всего на талантах и озарениях отдельных героев, были апофеозами коллективности, командности, подчинения персонального дара общим интересам.

Эти сборные каким-то образом обходились без лидеров в обычном понимании этого термина, потому что совершающим подвиг лидером мог оказаться кто угодно, в том числе игрок, вышедший на замену. Рассказывая во время североамериканской кампании про испанцев, чаще всего, разумеется, упоминали ярчайшего вундеркинда современного футбола Ламина Ямаля. Но индивидуальные призы достались не ему, а партнерам.

Подробнее — в материале «Улучшение пройденного».