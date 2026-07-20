Улучшение пройденного

Золото североамериканского чемпионата мира завоевала команда, которой флагманский статус идет так, как мало кому в истории футбола шел. Из-за убедительности, с которой сборная Испании прошла по длинной дистанции турнира, финишировав победой — 1:0 — над бывшими владельцами титула аргентинцами, до пропущенного в овертайме гола только выживавшими. Из-за привлекательности игрового стиля. И из-за абсолютно железной закономерности этого успеха, выросшего на такой прочной основе, что невозможно удержаться от соблазна заглянуть вперед и не увидеть там новые испанские взлеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыграв в финале команду Аргентины, сборная Испании собрала комплект самых почетных званий — действующего чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр

Фото: Mike Segar / Reuters Обыграв в финале команду Аргентины, сборная Испании собрала комплект самых почетных званий — действующего чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр

Фото: Mike Segar / Reuters

Титул победителя футбольного мирового первенства — регалия настолько ценная и престижная, настолько эксклюзивная, что любой сборной, которой она досталась, хочется подобрать какое-то свое собственное место в иерархии избранных, как-то ее выделив. И, любуясь принимающими кубок на поле стадиона в Ист-Рутерфорде испанцами, все, конечно, понимали, что у этой команды должна быть безумно почетная ниша даже по чемпионским меркам. Честно заработала.

Ее, конечно, сразу хотелось поставить по соседству с той сборной Испании, что принесла стране в 2010 году в ЮАР первое звание. Тем более что они, предшественники — Андрес Иньеста, Хави, Серхио Рамос,— рядышком, на трибуне. Только что сгорали от переживаний, теперь приплясывают от счастья. Все же так похоже на происшедшее на излете позапрошлого десятилетия. Сначала — период неудач с поисками подходящего стиля и подходящих исполнителей. За ним период дозревания, притирки основы. За ним — золото чемпионата Европы. И наконец, триумф на чемпионате мировом, выросший на тщательно удобренной почве. К его справедливости — никаких вопросов: случай вообще-то довольно редкий. Вопросы возникают практически всегда.

Рейтинг национальных сборных FIFA 1 (2). Испания — 1995,88 очка. 2 (1). Аргентина — 1970,37. 3 (3). Франция — 1948,97. 4 (4). Англия — 1922,83. 5 (6). Бразилия — 1804,92. 6 (7). Марокко — 1803,99. 7 (5). Португалия — 1787,85. 8 (9). Бельгия — 1778,36. 9 (8). Нидерланды — 1775,54. 10 (14). Мексика — 1754,30. 11 (13). Колумбия — 1739,89. 12 (10). Германия — 1726,22. 13 (11). Хорватия — 1723,05. 14 (19). Швейцария — 1710,88. 15 (12). Италия — 1704,73. 16 (17). США — 1690,33. 17 (18). Япония — 1673,68. 18 (15). Сенегал — 1653,43. 19 (31). Норвегия — 1651,29. 20 (16). Уругвай — 1634,70… 35 (35). Россия — 1529,60. В скобках — позиция команды в версии рейтинга от 11 июня. Следующая версия будет опубликована 7 октября.

Даже нюансы совпадают. В 2010-м испанцы открыли чемпионат мира поражением от швейцарцев, в 2026-м разошлись миром с дебютантами из Кабо-Верде. Дальше — без осечек, по нарастающей, как и должно быть при правильно спланированной стратегии. А в финале соперников дожимали после ничьей — 0:0 — по итогам основного времени в овертаймах. На южноафриканском первенстве решающий гол забил Андрес Иньеста, отнюдь не снайпер, на североамериканском — Ферран Торрес, которого до его пушечного удара после скидки Нико Уильямса проклинала за незадачливость вся Испания: запарывает момент за моментом.

И самое важное. Обе испанские победы, в отличие от большинства других, замешанных прежде всего на талантах и озарениях отдельных героев, были апофеозами коллективности, командности, подчинения персонального дара общим интересам.

Эти сборные каким-то образом обходились без лидеров в обычном понимании этого термина, потому что совершающим подвиг лидером мог оказаться кто угодно, в том числе игрок, вышедший на замену. Рассказывая во время североамериканской кампании про испанцев, чаще всего, разумеется, упоминали ярчайшего вундеркинда современного футбола Ламина Ямаля. Но индивидуальные призы достались не ему, а партнерам. Приз просто лучшему игроку уплыл Родри, приз лучшему молодому игроку — 19-летнем ровеснику Ямаля Пау Кубарси. И никого это не возмутило. В конце концов, Родри — ключевое связующее звено испанской середины поля, бог контроля, а Кубарси — ведущий центральный защитник команды, за восемь матчей — не товарищеских, со слабыми соперниками, а матчей чемпионата мира — пропустившей один-единственный гол. Впрочем, никто не возмутился бы, и если бы какую-то награду отдали все-таки Ямалю. Разве он подвел? Разве не соответствовал представлениям о своих способностях?

Но когда место уже вроде бы определено, память услужливо подсказывает: нет, различия есть. В 2010 году испанцы, как ни крути, не промаршировали к титулу, а продрались к нему через тернии, как обычно и бывает с чемпионами. После проигрыша швейцарцам всерьез рисковали вылететь уже на групповом этапе, а в финале голландцы ничуть не уступили им в остроте. Был даже смертельно опасный выход Уэсли Снейдера на ворота Икера Касильяса, который закономерного в целом золота испанцев мог лишить. И легендарная tiki-taka — бесконечная испанская перепасовка мяча — уже на южноафриканском чемпионате на некоторых наводила жуткую тоску. Ту сборную Испании уважали, но рассуждать про всеобщее, глобальное восхищение ею было бы преувеличением.

У сборной Испании из 2026 года, tiki-taka творчески переработавшей, сделавшейся куда более акцентированной, жесткой, кусачей, ненавистников днем с огнем не сыщешь. А на ее пути к золоту не обнаружилось таких препятствий, чтобы выглядели страшными.

Из группы, несмотря на стартовую ничью, вышла в рабочем режиме, без сверхусилий. В play-off, продвигаясь к «медальным» матчам, дважды столкнулась с упорным сопротивлением, но сопротивлявшиеся — португальцы и бельгийцы — все равно, как ни крути, смотрелись на голову слабее, хоть и добивать их приходилось «на флажке». Французов, великолепных французов, у которых всего — опыта, лоска, тонуса — было вдоволь, разнесла в полуфинале в щепки. А результат финала когда-нибудь будут приводить как пример того, что в футболе счет иногда совершенно не отражает сути матча. В том, что приняла арена в Ист-Рутефорде, аргентинцы, еще действующие чемпионы мира, исключительно выживали — на дисциплине, на грубости, вылившейся в удаление Энцо Фернандеса, на реакции своего голкипера Эмилиано Мартинеса. Ноль ударов — не в створ, а по воротам в принципе — вплоть до 117-й минуты, до концовки овертайма, в которой завелся, рассчитывая все же спасти тонущий корабль, Лионель Месси. Ощущение полной аргентинской безнадежности, ощущение гигантского испанского превосходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз вывел свою команду в финал чемпионата мира, но не сумел, как четыре года назад, привести ее к золоту

Фото: Maja Hitij / FIFA / Getty Images Лидер сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз вывел свою команду в финал чемпионата мира, но не сумел, как четыре года назад, привести ее к золоту

Фото: Maja Hitij / FIFA / Getty Images

В этом смысле североамериканский вариант сборной Испании даже как-то неловко располагать возле варианта южноафриканского. Ему бы местечко еще повыше. Там, среди сборных, которые выигрывали чемпионаты мира, демонстрируя колоссальный запас прочности, вообще ни разу не повисев на волоске, хотя повисеть всем полагается. А их на самом деле совсем немного, таких сборных, величайших среди великих. С натяжкой — французская из российского первенства 2018 года, без натяжки — две бразильские, из 1970-го и 2002-го. Первая — с Пеле, Жаирзинью, Карлосом Альберто, вторая — с Роналдо, Роналдинью, Ривалдо. Символы футбольной красоты, футбольного совершенства и футбольного всемогущества.

А еще — символы хрупкости футбольной красоты, футбольного совершенства и футбольного всемогущества. За этими великими для бразильцев чемпионатами, за уходом фронтменов следовали падения, череда срывов. Свежая продолжается до сих пор, то есть уже больше двух десятилетий, и смахивает на бразильскую катастрофу.

Но вообразить, что такое падение ждет впереди испанцев, так же сложно, как представить аргентинцев, снова пробирающихся к медалям чемпионата мира уже без Лионеля Месси. И дело не в напрасной вере в бездонность, неисчерпаемость футбольной школы и футбольной страсти, как в случае с бразильцами. Оно — в чем-то куда более надежном, во вполне конкретных цифрах и наблюдениях.

Дело в возрасте североамериканской основы сборной Испании. Ламину Ямалю и Пау Кубарси нет 20, половина партнеров — тоже очень молоды, строго говоря, не достигли пика. Родри по испанским меркам — ветеран из ветеранов. Но ему всего 30, еще играть и играть.

Дело в спросе на испанских тренеров, которые нарасхват во всех ведущих клубах. Спрос на них — это спрос на идеи и методики. В английском первенстве, сильнейшем первенстве, испанских наставников уже четверть от общего количества, а Луис Энрике возглавляет дважды подряд победивший в Лиге чемпионов ПСЖ. Кто-то, может быть, успел забыть, что он, знаток трендов, тактический кудесник, очутился в нем после увольнения из сборной Испании в 2022 году, передав пост Луису де ла Фуэнте, специалисту со скромным бэкграундом. Теперь про де ла Фуэнте говорят как про волшебника.

Дело в том, что в рамках минувшего четырехлетнего цикла, от поражения в 1/8 финала катарского чемпионата мира в матче с марокканцами до воскресного триумфа, испанский футбол добывал и другие титулы, помимо наиболее заметных и медийных: олимпийское — иными словами, молодежное — золото, золото юношеского чемпионата Европы. Медали не столько про настоящее, сколько про будущее футбола.

Сборной Испании 2010 года хватило еще на один топовый турнир — ближайший чемпионат Европы. Выиграв его, она скисла. От чувства, что ее преемница, взлет которой обеспечил слишком прочный фундамент, может продержаться на верхушке куда дольше, никуда не деться.

Алексей Доспехов