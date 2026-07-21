Госкомпании предпочитают поставщиков покрупнее

Число поставщиков по 223-ФЗ из числа малых технологических компаний (МТК) в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го выросло почти на треть — до 1,5 тыс. Увеличилось и количество подписанных с ними договоров, но при этом в денежном выражении их совокупный объем несколько просел. На снижение повлияло падение объема закупок у МТК из сектора малого бизнеса. Эксперты считают просадку незначительной и связывают ее с перераспределением заказов в пользу более крупных МТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В течение шести месяцев 2026 года госкомпании заключили с малыми технологическими компаниями 6,7 тыс. договоров о закупках на общую сумму 76,8 млрд руб., подсчитали в Корпорации МСП. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число таких контрактов выросло на 26%, а количество МТК-поставщиков увеличилось на 29% и достигло 1,5 тыс. Ядро таких МТК по-прежнему составляют компании МСП-сектора (с годовой выручкой не выше 2 млрд руб.), это 90% всех поставщиков.

К МТК относят компании с годовой выручкой до 4 млрд руб., занимающиеся производством инновационной продукции или разработкой собственных технологий. Сейчас в реестре МТК — 7,2 тыс. предприятий. Заказчики-госкомпании обязаны ежегодно на 10% наращивать объем закупок их высокотехнологичной продукции.

При росте числа контрактов их общий денежный объем несколько просел: годом ранее он составлял 78,5 млрд руб. (на 1,7 млрд руб. больше). Средняя стоимость контракта, таким образом, снизилась с 14,7 млн до 11,4 млн руб., говорит гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, на стоимость договоров повлиял в том числе рост конкуренции, который обеспечен возросшим числом МТК-поставщиков.

Цифры говорят не о сокращении рынка, а о том, что он стал доступен для более широкого круга МТК, подтверждает председатель комитета «Деловой России» по ИТ и вычислительной технике Алексей Калинин.

«В закупки заходит больше небольших и молодых компаний с меньшим средним чеком»,— поясняет эксперт.

На просадку «среднего чека» повлияли заказы у МТК из числа МСП: объем закупок у них за год упал с 62,3 млрд до 54,5 млрд руб. Объем же закупок у более крупных МТК вырос ориентировочно с 16 млрд до 22 млрд руб., отмечает Алексей Калинин. По его мнению, такое перераспределение может быть связано с тем, что часть успешных МТК, которым проще получить доступ к более дорогим контрактам, перешагнула порог по выручке для МСП, сохранив при этом статус технологической компании.

Основатель Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов также отмечает, что общий объем закупок сократился незначительно, но поменялась структура рынка. «Крупнейшие заказчики распределяют закупки между более широким кругом поставщиков, снижая зависимость от отдельных исполнителей»,— говорит эксперт.

Единственная категория, которая действительно заметно сократилась,— это закупки программного обеспечения (ПО): за год их объем упал с более чем 21 млрд до 9,15 млрд руб.

Среди причин Алексей Калинин называет цикличность импортозамещения софта, в связи с чем к первому полугодию 2026 года острая фаза спроса на него спала. Сказались также переход от разовых лицензий к подписке и сервисным контрактам и развитие крупными заказчиками собственных ИТ-«дочек». Ильдар Шайхутдинов не исключает, что меняются и предпочтения заказчиков. «Если раньше они в большей степени приобретали готовые программные продукты, то сегодня все чаще возникает потребность в их адаптации, развитии, интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой»,— поясняет он.

Именно сокращение закупок ПО и могло повлиять на падение общего объема заказов, добавляет заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. Он отмечает, что такая ситуация может сказаться на показателях наращивания выручки МТК, предусмотренных федеральным проектом «Технологии».

Полина Попова