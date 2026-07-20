В Нижегородской области планируют построить АЭС к началу 2040-х годов
Минэнерго одобрило включение в 2027 году планируемой атомной электростанции в Нижегородской области в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Об этом рассказал нижегородский губернатор Глеб Никитин в Telegram.
«Ввод возможен ориентировочно в конце 2030-х — начале 2040-х годов. Но уже в ходе строительства АЭС станет невероятным драйвером для экономики региона»,— отметил господин Никитин. По его словам, после запуска станции регион получит «абсолютно новое качество энергетического комплекса» и «колоссальные возможности для развития».
Как считает губернатор, отказ от завершения строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения в 1990-х годах — ошибка. По его мнению, с тех пор атомная отрасль извлекла уроки из катастрофы на Чернобыльской АЭС, и теперь безопасность станций находится на принципиально ином уровне.
В сентябре 2025 года правительство Нижегородской области определило несколько мест для возможного размещения АЭС. Среди них — поселок Красные Баки, местность на берегу Горьковского водохранилища со стороны Сокольского района, а также город Выкса.
Идея строительства АЭС в Нижегородской области обсуждается уже почти 20 лет. В 2006 году нижегородские власти активно рассматривали этот вопрос, и тогдашний министр инвестиционной политики Дмитрий Сватковский обосновывал необходимость АЭС дефицитом энергомощностей в регионе. В 2007 году глава «Росатома» Сергей Кириенко заявлял, что закладка атомной электростанции должна начаться в 2011 году, а сам проект был включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Изначально АЭС предлагалось построить в Уренском, затем в Навашинском районе, однако сроки постоянно переносились. В 2017 году правительство РФ анонсировало ввод Нижегородской АЭС к 2035 году, но в утвержденную в декабре 2024 года премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральную схему размещения объектов энергетики до 2042 года нижегородская АЭС не вошла.
Повторное обсуждение возможности строительства АЭС между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Нижегородской области началось летом 2025 года. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Нижегородская область, наряду с Башкирией, заинтересована в размещении АЭС. Однако на тот момент речь шла лишь об изучении возможности сооружения станции, и требовалось согласование регуляторов, а также урегулирование некоторых вопросов на региональном уровне. Для включения проекта в дорожную карту объектов энергетики, правительству Нижегородской области необходимо обосновать необходимость строительства и согласовать инициативу с генерирующими компаниями.
Строительство АЭС в Нижегородской области рассматривается как способ снижения зависимости региона от генерирующих мощностей соседних территорий. По данным правительства Нижегородской области, текущие энергетические мощности региона вырабатывают около 11 тыс. МВт, в то время как потребление составляет 20,8 тыс. МВт. Основным потребителем электроэнергии (60%) является промышленность, 22% приходится на транспорт и связь, 14% – на население, и 4% – на сельское хозяйство.