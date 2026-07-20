В Нижегородской области планируют построить АЭС к началу 2040-х годов

Минэнерго одобрило включение в 2027 году планируемой атомной электростанции в Нижегородской области в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Об этом рассказал нижегородский губернатор Глеб Никитин в Telegram.

«Ввод возможен ориентировочно в конце 2030-х — начале 2040-х годов. Но уже в ходе строительства АЭС станет невероятным драйвером для экономики региона»,— отметил господин Никитин. По его словам, после запуска станции регион получит «абсолютно новое качество энергетического комплекса» и «колоссальные возможности для развития».

Как считает губернатор, отказ от завершения строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения в 1990-х годах — ошибка. По его мнению, с тех пор атомная отрасль извлекла уроки из катастрофы на Чернобыльской АЭС, и теперь безопасность станций находится на принципиально ином уровне.

В сентябре 2025 года правительство Нижегородской области определило несколько мест для возможного размещения АЭС. Среди них — поселок Красные Баки, местность на берегу Горьковского водохранилища со стороны Сокольского района, а также город Выкса.