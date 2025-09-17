Нижегородские власти назвали места возможного размещения АЭС

Правительство Нижегородской области определило несколько мест под возможное размещение атомной электростанции. Как сообщает «Нижний сейчас», об этом 17 сентября на заседании профильного комитета в областном заксобрании сообщил замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Максим Братыгин.

По его словам, АЭС могут построить в Красных Баках, на берегу Горьковского водохранилища со стороны Сокольского района или в Выксе.

В настоящее время в правительстве Нижегородской области создана рабочая группа, которая занимается вопросами возможного размещения АЭС. По словам господина Братыгина, АЭС должна быть включена в генеральную схему размещения генерирующих объектов. Сделать это планируется до 2028 года. После этого «Росатом» возьмет проект в работу. Минимальный срок проектирования и строительства — 10 лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2025 на заседании комиссии Госсовета по энергетике глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Нижегородская область и Башкирия хотели бы разместить АЭС на своей территории.

В областном правительстве тогда подтвердили тот факт, что региональные власти обсуждают с «Росатомом» перспективы появления АЭС и отметили, что непосредственно о строительстве речи пока не идет. Стороны изучают только возможность сооружения станции.

В декабре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую генеральную схему размещения объектов энергетики до 2042 года. Нижегородской АЭС в этой схеме нет.