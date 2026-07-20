Без психологов в голове

В правительстве РФ, по данным “Ъ”, подготовлены проекты отрицательных отзывов сразу на три законопроекта, разработанных депутатами для регулирования деятельности психологов. Все инициативы должны быть существенно доработаны, уверены в кабинете. Чиновники обратили внимание, в частности, на нечеткость терминологии законопроектов, неясность с перспективой создания единого реестра психологов и недостаточную проработку защиты прав потребителей платных медицинских услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Попытки подготовить закон, который бы регулировал деятельность психологов в России, предпринимаются более десяти лет. До недавнего времени три законопроекта — от «Единой России», «Новых людей» и КПРФ — находились на экспертизе в кабинете. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, по сведениям “Ъ”, подготовила проекты отзывов на эти поправки и просит депутатов доработать инициативы.

Один из отзывов касается законопроекта, который разработала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР) еще в 2024 году (в нижнюю палату парламента документ так и не внесли). Правительство обращает внимание на то, что в документе не прописано, будет психологическая помощь платной или бесплатной. Также не определены права потребителей услуг и не установлены единые требования к частным психологам и ИП. Госпожа Кузнецова предложила создать федеральный реестр психологов, но в кабинете считают необходимым уточнить, кто и каким образом будет вести данную систему.

еще в 2024 году (в нижнюю палату парламента документ так и не внесли). Правительство обращает внимание на то, что в документе не прописано, будет психологическая помощь платной или бесплатной. Также не определены права потребителей услуг и не установлены единые требования к частным психологам и ИП. Госпожа Кузнецова предложила создать федеральный реестр психологов, но в кабинете считают необходимым уточнить, кто и каким образом будет вести данную систему. В отзыве на законопроект коммунистов (его в Госдуму вносили дважды в разных версиях, последнюю — в феврале 2026 года) правительство обратило внимание на нехватку четких определений в тексте. Также в законопроекте не указаны категории лиц, имеющих право на получение психологической помощи. Как и в других инициативах, выпала из рассмотрения частная практика, отмечают в кабинете: нет единых требований к ИП и негосударственным организациям, не проработана защита прав потребителей платных услуг. Не определен и федеральный орган, ответственный за государственную политику в сфере регулирования работы психологов.

(его в Госдуму вносили дважды в разных версиях, последнюю — в феврале 2026 года) правительство обратило внимание на нехватку четких определений в тексте. Также в законопроекте не указаны категории лиц, имеющих право на получение психологической помощи. Как и в других инициативах, выпала из рассмотрения частная практика, отмечают в кабинете: нет единых требований к ИП и негосударственным организациям, не проработана защита прав потребителей платных услуг. Не определен и федеральный орган, ответственный за государственную политику в сфере регулирования работы психологов. И наконец, третий отзыв касается законопроекта фракции «Новые люди», который был внесен в Госдуму в феврале 2026 года. Депутаты предложили разрешить работать психологом-консультантом только дееспособным гражданам с высшим психологическим или психолого-педагогическим образованием. Допускалось наличие высшего образования иного профиля при условии прохождения профессиональной переподготовки либо при наличии ученой степени кандидата или доктора психологических наук. В правительстве считают, что документ «не отвечает принципу системности правового регулирования и требованиям ясности и определенности правовых норм». В законопроекте, в частности, смешаны понятия: термины «помощь» и «поддержка» не разграничены и частично дублируют друг друга. Базовое понятие «психолог» вообще не определено. Не проработаны механизмы лицензирования организаций, контроля и ответственности за нарушения. Замечания у кабинета вызвали также процедуры супервизии и интервизии психологов, которые «Новые люди» предложили сделать обязательными для некоторых категорий специалистов.

Наталья Костарнова