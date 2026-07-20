Бывший глава Минобороны Британии Хили возглавил министерство финансов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Джон Хили, который стал министром финансов 20 июля 2026 года, ранее занимал должность министра обороны Великобритании. Он был назначен на этот пост 5 июля 2024 года новым премьер-министром Киром Стармером, после того как лейбористы одержали победу на досрочных выборах, получив 412 мест в парламенте. До этого Хили, как и другие новые министры обороны и иностранных дел, Рейчел Ривз и Дэвид Лэмми, занимали аналогичные должности в теневом правительстве Кира Стармера с апреля 2020 года.

На посту министра обороны Джон Хили подал в отставку 11 июня 2026 года из-за несогласия с оборонной политикой королевства. Он считал принимаемые меры недостаточными в условиях возрастающих угроз, включая предполагаемую агрессию России против НАТО к 2030 году. Хили заявил, что не смог согласиться на план финансирования, который предусматривал расходы на оборону лишь на уровне 2,68% ВВП к 2030 году, тогда как ранее Кир Стармер говорил о планах довести военные траты до 3% ВВП. После его отставки, 11 июня 2026 года новым министром обороны Великобритании был назначен Дэн Джарвис.