Минкультуры РФ не получало заявку на прокатное удостоверение «Одиссеи» Нолана
Министерство культуры РФ не получало заявлений на предоставление прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«Одиссея» — экранизация эпической поэмы Гомера, снятая под эгидой Universal Pictures. Кинокартина вышла в мировой прокат 17 июля. По данным Variety, «Одиссея» заработала около $264 млн за первые выходные показа. Это больше, чем другие фильмы господина Нолана.
Роль Одиссея, царя Итаки, сыграет Мэтт Дэймон. В звездный состав также входят Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.
В России показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения Минкультуры РФ незаконен. Законодательство, регулирующее правила проката и показа фильмов в России, обязывает иметь такое удостоверение. В противном случае, прокатчику грозит административная ответственность, включая штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
Прокатное удостоверение является ключевым инструментом, которым Министерство культуры РФ регулирует кинопрокат в стране. Ранее Минкультуры не рекомендовало к показу фильмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер», указывая, что они не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Несмотря на это, фильм «Оппенгеймер» демонстрировался в российских кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания перед отечественной короткометражкой.