Креатив пошел на убыль

В 2025 году прирост числа организаций креативных отраслей, наблюдавшийся в 2023–2024 годах, сменился убылью, свидетельствуют расчеты экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Численно выросли только шесть из 16 направлений «творческого» сектора экономики. Наибольший прирост числа организаций — в сфере создания программного обеспечения, наибольшая убыль — в рекламе и пиаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Эксперты ВШЭ на основе данных «СПАРК-Интерфакс» проанализировали динамику развития креативных индустрий в РФ. Подсчитано, что по итогам 2025 года было зарегистрировано 14,1 тыс. организаций этого сектора, ликвидировано 16,5 тыс. Таким образом, убыль в 2,4 тыс. организаций сменила прирост, наблюдавшийся на протяжении двух предыдущих лет (в 2023 году — плюс 1,1 тыс., в 2024-м — 2,4 тыс.).

К креативным индустриям власти относят 16 направлений деятельности: «Арт-индустрия», «Архитектура и урбанистика», «Видеоигры», «Гастрономия», «Дизайн», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Книжное дело», «Культурное наследие», «Медиа и СМИ», «Мода» (включая ювелирное дело), «Музыка», «Народные художественные промыслы и ремесла», «Отдых и развлечения», «Программное обеспечение» и «Реклама и пиар».

В 2025 году прирост числа организаций был отмечен только в шести из них: видеоигры, гастрономия, кино, музыка, отдых и развлечения, софт.

Наиболее заметный прирост: в сферах ПО (плюс 1214 организаций), гастрономия (354) и кино (166). Самая заметная убыль зафиксирована в таких сферах, как реклама и пиар (минус 2261 организация), медиа и СМИ (396) и мода (минус 356).

В ИСИЭЗ разделили сектор на четыре группы в зависимости от темпов роста.

Первая — устойчиво растущие (видеоигры и гастрономия).

Вторая — направления, вышедшие на траекторию роста (кино, музыка, отдых и развлечения, ПО).

Третья группа объединила индустрии, «ужавшиеся» в 2025 году в том числе из-за падения покупательной способности населения и высокой стоимости кредитов (арт-индустрия, мода).

Наконец, четвертая группа — направления с устойчивым спадом числа участников (книжное дело, культурное наследие, медиа и СМИ, реклама и пиар), обусловленным структурным сдвигом спроса в сторону цифровых форматов досуга и сервисов.

В ИСИЭЗ отмечают, что в каждой из креативных индустрий есть быстрорастущие организации, или «газели» — в среднем две на сто юридических лиц. Под «газелями» понимаются компании с годовой выручкой в 2020 году от 7 млн руб. и ее ростом в последующие четыре года минимум на 20%.

Наибольшая доля «газелей» выявлена в сфере ПО («Яндекс», «ВК цифровые технологии», «Техвилл» и другие; 43,9% от общего числа).

На втором и третьем местах со значительным отрывом — реклама и пиар (13,7%), отдых и развлечения (8,7%).

Отметим, что снижение общего числа субъектов креативных индустрий фиксируется на фоне обещаний их господдержки. Весной Минэкономики внесло в правительство проект «Стратегии развития креативных индустрий до 2036 года» — документ предполагает формирование сквозной системы помощи отрасли — от зарождения идеи до выхода на глобальные рынки. За счет создания условий для развития сектора власти намерены увеличить вклад «творческого» бизнеса в ВВП РФ с 4,2% в 2025 году до 6% в 2030-м. Между тем, как отмечается в еще одном вышедшем докладе о креативном секторе — от ВЦИОМа, господдержка становится единственным или доминирующим источником средств для значительной части креативных проектов. Между тем «задача государства — не быть вечным инвестором, а формировать среду, в которой частный капитал начинает видеть в креативных продуктах понятные активы», полагают авторы доклада.

Венера Петрова