СКР возбудил дело о теракте из-за атаки БПЛА на автобус в Белгородской области

Главное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой дрона ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте происшествия проводятся работы по ликвидации последствий и сбору доказательств для установления типа и модели использованного беспилотника. Следователи также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Представители СКР отмечают, что подобные действия «совершаются системно, с пренебрежением нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью». Ведомство пообещало «дать жесткую оценку всем лицам, причастным к данному преступлению»: «Подобные злодеяния не останутся безнаказанными».

Сегодня в Шебекине беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу. По предварительным данным, погибли пятеро мирных жителей — от полученных травм скончались четыре женщины и мальчик. Личности погибших устанавливаются. Еще 27 человек получили ранения.

Егор Якимов